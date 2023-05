Pronostici Serie A Inter-Atalanta. Sabato sera a San Siro va in scena un interessante partita. L’Inter di Inzaghi è reduce dalla vittoria di Coppa Italia e si prepara alla finale di Champions League a Istanbul contro il City. La Dea rimane in corsa per l’Europa.

Pronostici Inter-Atalanta: lo stato di forma delle squadre

Sabato alle 20:45 big match al Meazza tra Inter-Atalanta (61), in lotta per un posto nella prossima Champions League. Negli ultimi 10 incroci la Dea è riuscita a battere i nerazzurri milanesi solo una volta (nel 2018) perdendo 4 volte e pareggiando in 5 occasioni. Negli ultimi 10 precedenti al Meazza 6 vittorie dell’Inter, 3 pareggi e una sola affermazione dei bergamaschi nel 2014.

In questa stagione le due formazioni si sono già affrontate 2 volte: a novembre in campionato, con vittoria della formazione di Inzaghi al Gewiss Stadium per 2-3; a gennaio in Coppa Italia con l’1-0 per l’Inter firmato da Darmian. L’ultimo precedente a San Siro in campionato risale al settembre del 2021: 2-2 con reti Lautaro Martinez e Dzeko da una parte, Malinovsky e Toloi dall’altra.

Pronostici Inter-Atalanta: probabili formazioni

Inzaghi dovrà adottare delle rotazioni dopo la finale di Coppa Italia. Spazio a Onana, Bellanova, Gosens, Lukaku. Nell’Atalanta Gasperini sceglie Hojlund davanti. Con lui possibile Pasalic, mentre Lookman dovrebbe iniziare in panchina. Ederson in mediana.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Bellanova, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro, Lukaku. All. Inzaghi S.

Squalificati: Gagliardini

Indisponibili: Dalbert, Mkhitaryan, Skriniar

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, De Roon, Ederson, Zappaccosta; Koopmeiners, Pasalic; Højlund. All. Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Boga, Hateboer, Palomino, Ruggeri, Soppy, Vorlicky, Zapata

Comparazione migliori quote

Statistiche e Scommesse Inter-Atalanta

L’Atalanta non è riuscita a segnare in cinque delle ultime otto trasferte contro l’Inter in Serie A. La Dea ha subito gol nelle ultime sei trasferte di campionato e non fa peggio da ottobre 2020.

L’Inter ha segnato sette gol nelle ultime due partite casalinghe di Serie A. L’Atalanta è la vittima preferita di Edin Dzeko in Serie A; per l’attaccante dell’Inter nove reti contro i bergamaschi nella competizione, inclusa una doppietta nella gara di andata. I nerazzurri potrebbero essere affaticati, ma in questo momento, e in casa, li appoggiamo andando con VITTORIA INTER @1.87.

