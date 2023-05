Pronostici Serie A 37a giornata. Il campionato di calcio italiano si avvia alla conclusione con un penultimo turno molto interessante visto che ci sono almeno tre big match: Inter-Atalanta, Fiorentina-Roma e Juventus-Milan, ma come sempre in questa rubrica vediamo tutte le partite, con un consiglio per le scommesse su ogni match in programma dal 26 al 28 maggio.

Pronostici Serie A 37a giornata: Probabili formazioni, statistiche, tips

Sampdoria-Sassuolo, anticipo da no bet

Probabili Formazioni

SAMPDORIA (3-4-1-2): Ravaglia; Zanoli, Nuytinck, Amione; Leris, Rincon, Winks, Augello; Djuricic; Quagliarella, Gabbiadini. All. Stankovic

Squalificati: Günter

Indisponibili: Sabiri, Audero, Conti, Pussetto

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogério; Thorstvedt, Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Bajrami. All. Dionisi

Squalificati: Ruan

Indisponibili: Alvarez, Laurienté, Frattesi

Statistiche

-La Sampdoria ha vinto le ultime due partite di Serie A contro il Sassuolo, mentre nelle precedenti 17 sfide con i neroverdi i blucerchiati avevano ottenuto solamente tre successi (6N, 8P).

-La Sampdoria ha mancato l’appuntamento con il gol in 11 partite casalinghe in questo campionato, solo l’Ajaccio (13) conta più gare interne senza reti nei maggiori cinque campionati europei. La Sampdoria ha realizzato 22 reti nella Serie A in corso; in un campionato da 20 squadre, in questa competizione, il record negativo di gol a fine stagione è di 24 (Treviso 2005/06 e Cesena 2011/12).

-Il Sassuolo ha subito almeno due gol in tutte le ultime cinque trasferte di campionato.

TIPS: NO BET

Salernitana-Udinese, gol no

Probabili Formazioni

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Troost-Ekong, Pirola; Mazzocchi, Vilhena, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Kastanos; Piatek. All. Sousa

Squalificati: Daniliuc, Gyomber

Indisponibili: Dia, Fazio, Valencia

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Arslan, Zeegelaar; Samardzic; Beto. All. Sottil

Squalificati: Udogie

Indisponibili: Deulofeu, Ebosele, Ebosse, Ehizibue, Pafundi, Success

Statistiche

-Solo in una delle cinque partite tra Salernitana e Udinese in Serie A entrambe le squadre sono andate a segno.

-L’Udinese ha perso senza segnare le ultime due partite di campionato. L’Udinese ha mancato l’appuntamento con il gol in sei delle ultime otto trasferte di Serie A, incluse tutte le ultime quattro.

TIPS: GOL NO @2.20

Spezia-Torino, fattore campo e motivazione

Probabili Formazioni

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Wisniewski, Ampadu, Nikolaou; Amian, Bourabia, Ekdal, Esposito, Reca; Gyasi, Nzola. All. Semplici

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Beck, Holm, Caldara, Maldini, Moutinho, Sala

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Lazaro, Ricci, Ilic, Rodriguez; Karamoh, Vlasic; Sanabria. All. Juric

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Radonjic

Statistiche

-Lo Spezia ha vinto tre delle cinque partite di Serie A disputate contro il Torino (1N, 1P). Lo Spezia ha vinto entrambe le partite casalinghe disputate contro il Torino in Serie A.

-Il Torino è rimasto imbattuto nelle ultime quattro partite di Serie A (2V, 2N). Il Torino ha vinto senza subire gol tutte le ultime tre trasferte di Serie A.

-Solamente Atalanta e Torino (due) hanno segnato meno gol dello Spezia (tre) nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato; quella ligure è anche, insieme al Lecce, una delle due squadre ad aver realizzato meno reti negli ultimi 15 minuti di partita in questa Serie A (due).

TIPS: SPEZIA (RIMBORSO IN CASO DI PAREGGIO) @1.65

Fiorentina-Roma, due squadre in crisi in campionato (ma in finale in Europa)

Probabili Formazioni

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Igor, Martinez Quarta, Terzic; Barak, Mandragora, Amrabat; Gonzalez, Cabral, Saponara. All. Italiano

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Sirigu

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ibanez; Zalewski, Bove, Camara, El Shaarawy; Wijnaldum, Solbakken; Belotti. All. Mourinho

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Karsdorp, Kumbulla, Spinazzola

Statistiche

-La Roma ha vinto sei delle ultime sette partite di Serie A disputate contro la Fiorentina (1P).

-La Roma è la squadra contro cui la Fiorentina ha pareggiato più partite in Serie A (60); allo stesso tempo i giallorossi hanno ottenuto altrettanti pareggi solamente contro la Lazio nel massimo campionato.

-Dopo una serie di cinque successi consecutivi in Serie A, la Fiorentina ha ottenuto solo due vittorie nelle ultime otto partite di Serie A (4N, 2P).

-La Fiorentina è rimasta imbattuta nelle ultime sette partite casalinghe di Serie A (4V, 3N) e nella competizione non fa meglio dal 2017.

-La Roma non ha ottenuto nemmeno un successo nelle ultime sei partite di campionato (4N, 2P) e nel periodo, dalla 31a giornata, solo una squadra ha ottenuto meno punti dei giallorossi, la Sampdoria (due).

-La Roma ha perso tre delle ultime sei trasferte di Serie A (1V, 2N), tante sconfitte quante nelle precedenti 14 gare esterne disputate dai giallorossi nella competizione (7V, 4N).

TIPS: PAREGGIO @3.30

Inter-Atalanta, big match con vista Champions

Probabili Formazioni

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Bellanova, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro, Lukaku. All. Inzaghi S.

Squalificati: Gagliardini

Indisponibili: Dalbert, Mkhitaryan, Skriniar

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, De Roon, Ederson, Zappaccosta; Koopmeiners, Pasalic; Højlund. All. Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Boga, Hateboer, Palomino, Ruggeri, Soppy, Vorlicky, Zapata

Statistiche

-L’Atalanta ha perso 65 partite di Serie A contro l’Inter (24V, 34N), solamente contro la Juventus (66) ha subito più sconfitte nel massimo campionato.

-L’Atalanta non è riuscita a segnare in cinque delle ultime otto trasferte contro l’Inter in Serie A.

-L’Inter ha segnato sette gol nelle ultime due partite casalinghe di Serie A.

-L’Atalanta ha vinto quattro delle ultime sei partite di Serie A (2P).

-L’Atalanta ha subito gol nelle ultime sei trasferte di campionato.

-L’Inter ha realizzato sei gol in seguito a un recupero offensivo in questo campionato.

-L’Atalanta è la vittima preferita di Edin Dzeko in Serie A; per l’attaccante dell’Inter nove reti contro i bergamaschi nella competizione, inclusa una doppietta nella gara di andata.

TIPS: INTER @1.97

Verona-Empoli, Hellas a caccia di punti salvezza

Probabili Formazioni

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Hien, Cabal; Faraoni, Abildgaard, Tameze, Depaoli; Ngonge, Verdi; Djuric. All. Zaffaroni

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Dawidowicz, Doig, Duda, Henry, Lasagna, Lazovic

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Akpa-Akpro, Grassi, Henderson; Fazzini; Caputo, Cambiaghi. All. Zanetti

Squalificati: Bandinelli, Parisi

Indisponibili: Baldanzi, Marin, De Winter, Walukiewicz

Statistiche

-Grande equilibrio nelle 11 sfide tra Verona ed Empoli in Serie A: quattro successi per parte e tre pareggi, inclusi due segni “X” nelle due sfide più recenti (entrambi con il punteggio di 1-1).

-Il Verona ha vinto quattro dei cinque precedenti casalinghi (1P) in Serie A contro L’Empoli, ovvero l’80% di queste sfide.

-Da una parte, soltanto la Sampdoria ha ricevuto più ammonizioni (102) del Verona (96) in questo campionato; dall’altra, nessuna squadra conta più espulsioni dell’Empoli (sei, al pari della Juventus).

TIPS: VERONA @1.73

Bologna-Napoli, altra X per gli emiliani?

Probabili Formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Bonifazi, Lucumì, Cambiaso; Schouten, Dominguez; Aebischer, Ferguson, Barrow, Arnautovic. All. Motta

Squalificati: Orsolini

Indisponibili: Kyriakopoulos, Soriano, Soumaoro

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Squalificati: Elmas

Indisponibili: Lozano

Statistiche

-Il Bologna è la squadra contro cui il Napoli ha segnato più gol in Serie A: 192. I partenopei conducono per 49 successi a 41 in 127 precedenti contro gli emiliani nel massimo campionato; completano il quadro 37 pareggi.

-Il Napoli ha vinto 11 delle ultime 14 sfide (1N, 2P) contro il Bologna in Serie A, incluse tutte le ultime cinque, con uno score di 12-3 in quest’ultimo parziale.

-Il Bologna ha pareggiato gli ultimi tre match casalinghi di campionato (contro Milan, Juventus e Roma).

-Il Napoli ha perso l’ultima trasferta di campionato contro il Monza; i partenopei non subiscono due sconfitte consecutive fuori casa in Serie A dal febbraio 2021 (tre in quella occasione).

-Nessuna squadra ha subito meno gol del Bologna nelle partite casalinghe di questo campionato: 12, al pari dell’Inter; sul fronte opposto, invece, il Napoli è la formazione che ha segnato più reti (35) in trasferta.

TIPS: PAREGGIO @3.40

Monza-Lecce. Grande equilibrio tra brianzoli e salentini

Probabili Formazioni

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Caprari, Mota; Petagna. All. Palladino

Squalificati: Caldirola

Indisponibili: nessuno

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Blin, Oudin; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All. Baroni

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

Statistiche

-15 delle 29 sfide tra Monza e Lecce tra Serie A, Serie B e Coppa Italia sono finite in pareggio (52%). Grande equilibrio nelle ultime 11 partite tra Monza e Lecce, disputate tra Serie B e Coppa Italia, in casa dei brianzoli: due vittorie per parte e sette pareggi.

-Il Monza è rimasto imbattuto nelle ultime otto giornate (5V, 3N) di campionato e potrebbe registrare una striscia di nove match di fila senza sconfitta per la prima volta in Serie A.

-Nelle ultime otto giornate di campionato, il Monza è la squadra che ha guadagnato più punti in Serie A (18); inoltre, nel periodo (dal 7 aprile), quella brianzola è soltanto una delle quattro squadre imbattute nei maggiori cinque campionati europei, insieme a Liverpool, Manchester City e Borussia Dortmund.

-Il Lecce ha pareggiato gli ultimi due match di campionato contro Lazio e Spezia.

TIPS: PAREGGIO @3.30

Lazio-Cremonese, la squadra di Sarri favorita

Probabili Formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Cataldi, Marcos Antonio

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Lochoshvili, Vasquez; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Meité, Valeri; Tsadjout, Ciofani. All. Ballardini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Benassi, Chiriches, Dessers

Statistiche

-La Lazio ha vinto sei delle sette partite casalinghe (1N) contro la Cremonese in Serie A, segnando 19 reti (2.7 di media a match).

-La Lazio è imbattuta da 36 match casalinghi (28V, 8N) contro squadre neopromosse.

-Con la penalizzazione inflitta alla Juventus, la Lazio ha raggiunto aritmeticamente un posto nella prossima edizione della Champions League. La Cremonese al contrario è retrocessa.

-La Lazio ha mantenuto la porta inviolata in 20 match di questo campionato; solo tre squadre hanno registrato più di 20 clean sheet in una singola stagione nella storia della Serie A: la Juventus (4 volte – 2011/12, 2013/14, 2015/16 e 2017/18), il Milan (1993/94) e la Roma (2013/14).

-Da una parte, soltanto il Milan ha realizzato più gol (21) della Lazio (17) nei primi 30 minuti di gioco in questo campionato; dall’altra, la Cremonese è la formazione che ha subito più reti (22) nella prima mezz’ora di gara.

-Da una parte la Lazio è la squadra che è stata più minuti (1306) in vantaggio in questo campionato; dall’altra, soltanto la Sampdoria ha passato più minuti (1409) in svantaggio rispetto alla Cremonese (1171).

TIPS: LAZIO 1°TEMPO @1.70

Juventus-Milan, big match di domenica sera

Probabili Formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Gatti, Bremer, Danilo; Chiesa, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. All. Allegri

Squalificati: Cuadrado, Danilo

Indisponibili: Bonucci, De Sciglio, Fagioli, Kaio Jorge, Pogba

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bennacer, Ibrahimovic

Statistiche

-Il Milan ha tenuto la porta inviolata nelle ultime due sfide contro la Juventus in campionato.

-Nessuna squadra ha guadagnato più punti in gare casalinghe della Juventus in questa stagione di Serie A: 42 in 18 match (record al pari del Napoli); dall’altra parte, invece, il Milan è la 9° formazione per punti ottenuti in trasferta (24 in 18 gare) nel campionato in corso.

-Il Milan ha vinto soltanto una delle ultime nove trasferte (4N, 4P) tra tutte le competizioni (4-0 vs Napoli in campionato lo scorso 2 aprile) e ha perso le due più recenti.

-Solo la Roma ha segnato più gol (sette) sia del Milan che della Juventus (entrambe sei) nei minuti di recupero finali nella Serie A 2022/23.

TIPS: UNDER 2.5 @1.77

