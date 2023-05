Quote Serie A 29 maggio 2023. Il penultimo turno di campionato chiude la corsa alla Champions League dove il prossimo anno avremo Napoli, Lazio, Inter e Milan. Ancora in corsa per la salvezza Verona e Spezia che la prossima giornata (la 38esima ed ultima) hanno due trasferte difficili contro Milan e Roma.

Quote Serie A 29 maggio 2023: i risultati dell’ultima giornata

Dopo il pareggio nell’anticipo del venerdì tra Sampdoria e Sassuolo (2-2), la 37a giornata di Serie A è proseguita con i quattro anticipi del sabato. Nei primi due vittoria in rimonta della Salernitana sull’Udinese (3-2), mentre il Torino travolge e inguaia lo Spezia vincendo 4-0 in Liguria. La Fiorentina ribalta la Roma, passata in vantaggio nel primo tempo con El Shaarawy: negli ultimi cinque minuti prima Jovic e poi Ikonè regalano i tre punti ai viola. In serata l’Inter conquista matematicamente un posto Champions vincendo 3-2 contro l’Atalanta

La domenica si apre con il pari tra Verona ed Empoli con la rete dei toscani che arriva al 96′. Pareggio anche tra Bologna e Napoli. La Lazio supera nel finale la Cremonese dopo aver sprecato inizialmente un doppio vantaggio, mentre nel posticipo il Milan batte la Juventus all’Allianz Stadium grazie a un colpo di testa di Giroud, che regala ai rossoneri la qualificazione alla prossima Champions.

Quote Serie A 29 maggio 2023: statistiche del campionato di calcio italiano

Nelle ultime 5 partite di campionato abbiamo visto il 56% di partite da Over 2.5. E’ stata una Serie A da Over nel complesso (54.59%) mentre sono più spaccate le giocate su Gol SI/NO, con una leggera prevalenza di entrambe le squadre a segno (50.27%).

Il Monza è la miglior squadra come rendimento nelle scommesse nonostante l’ultima sconfitta, davanti a Lazio e Napoli. Ai piedi del podio in questa classifica anche un sorprendente Bologna. La Cremonese ha superato la Sampdoria in fondo alla classifica di rendimenti, con i blucerchiati che hanno eroso il 70% degli investimenti su chi ha puntato le vittorie della Samp, davvero poche quest’anno (3, una in meno della Cremonese, anche se i grigio-rossi hanno perso le ultime 3 partite e sono già retrocessi come i blucerchiati).

Prossimo turno, si gioca per la salvezza

Il Lecce conquista la matematica salvezza espugnano all’ultimo respiro lo U-Power Stadium di Monza. Rimangono in corsa Spezia e Verona che il prossimo turno sono impegnate nelle trasferte sul campo della Roma e del Milan. Ecco le quote Planetwin365 per il prossimo turno, l’ultimo del campionato di calcio italiano.

