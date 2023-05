Pronostici Calciomercato 29 maggio 2023. Continuiamo a parlare delle panchine bollenti in Serie A. Confermato l’anno sabbatico di Luciano Spalletti dopo lo scudetto, il Napoli potrebbe ripartire da Gasperini o Luis Enrique. Per la Juventus spunta l’ipotesi del ritorno di Antonio Conte.

Pronostici Calciomercato 29 maggio 2023: Conte torna alla Juve?

La presenza di Antonio Conte all’Allianz Stadium in occasione di Juventus-Milan nonè passata inosservata. Il tecnico, capace di vincere tre scudetti a Torino tra 2011 e 2014, è senza panchina dopo la rescissione con il Tottenham e secondo i betting analyst di Snai è in pole, in caso di addio di Allegri, in quota @7,50, seguito da Zinedine Zidane offerto @8 volte la posta.

Rimane in vita anche l’ipotesi Raffaele Palladino, attuale tecnico del Monza ed ex calciatore bianconero, uno delle sorprese più liete dell’ultima Serie A, si gioca @8 volte la posta. Più staccato Paolo Montero, attuale tecnico della Primavera @12, seguito da Gian Piero Gasperini, ex mister della Primavera juventina, dato @15 mentre il ritorno in Italia di Roberto De Zerbi, protagonista della prima storica qualificazione del Brighton alle coppe europee, è proposto @20.

Pronostici Calciomercato 29 maggio 2023: Luis Enrique e Gasperini per il dopo Spalletti a Napoli

Gian Piero Gasperini è un nome caldo anche per la panchina del Napoli (la conferma dell’addio di Spalletti al Napoli è arrivata direttamente dal presidente De Laurentiis9 e il suo approdo in azzurro dell’attuale tecnico dell’Atalanta, a Bergamo dal 2016, è in quota @5,50.

In testa alle lavagne c’è però Luis Enrique, attualmente disoccupato dopo l’esperienza con la nazionale spagnola: un suo arrivo a Napoli si gioca a @3 su Sisal (ma in altri bookmakers come Lottomatica si arriva ad una micro quota addirittura @1.95). Attenzione anche a Vincenzo Italiano, al momento alla Fiorentina, proposto @6, mentre un ritorno di Rafa Benitez paga @8 volte la posta. Antonio Conte e Thiago Motta sono visti entrambi @10, con il ct dell’Italia Roberto Mancini offerto @15.

Quote Antepost scudetto 2023-24

E’ presto per pensare alla prossima stagione, deve ancora concludersi questa, ma andiamo a vedere la comparazione delle migliori quote per le tre favorite per la prossima stagione 2023-24 della Serie A con Inter, Napoli e Juventus che partono praticamente alla pari, o quasi.

