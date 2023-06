Domenica 4 giugno 2023, alle ore 21, allo stadio Gewiss Stadium di Bergamo, si gioca il derby lombardo tra i padroni di casa dell’Atalanta, che ospitano il Monza, per l’ultima giocata del campionato di calcio italiano di Serie A. Pronostico Atalanta-Monza, quote scommesse e risultato esatto, oltre alle probabili formazioni e al pronostico gratuito elaborato dai nostri esperti tipster di calcio.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa arriva a questa ultima partita del campionato di Serie A, con 61 punti in classifica, uno in più della Roma e due di vantaggio sulla Juventus. Con una vittoria l’Atalanta, si qualificherebbe per la prossima stagione di Europa League.

Il Monza, allenato dal tecnico Raffaele Palladino, è al decimo posto in classifica con 52 punti e ha disputato una grandissima stagione nel suo primo anno di partecipazione al campionato di Serie A. Per i brianzoli sarà una passerella prima di andare in vacanza.

Le probabili formazioni di Atalanta-Monza

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, de Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, Koopmeiners; Hojlund. Allenatore Gasperini.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marlon, Pablo Marì; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Mota Carvalho, Caprati; Petagna. Allenatore Palladino.

Quote offerte dai bookmaker per questa partita di Serie A

Le quote offerte dai bookmaker, premiamo ampiamente la vittoria dei padroni di casa dell’Atalanta. Segno 1 giocato vincente a quota 1.60 sia su Sisal che su Bullibet, il pareggio offerto a quota 4.20. mentre la vittoria del Monza paga 5 volte la posta giocata.

Pronostico Atalanta-Monza

La squadra bergamasca deve vincere per essere sicura di giocare la prossima stagione in Europa League, perchè con una sconfitta e le vittorie in contemporanea di Roma e Juventus, i ragazzi di Gasperini giocherebbero solo la Conference League. Il Monza non ha più nulla da chiedere a questo campionato e verrà a Bergamo per senza troppe motivazioni. Pronostico 1

Risultato esatto

Noi dello staff di Bet Italia Web, ci aspettiamo una partita ricca di reti di fine stagione. Ecco i nostri tre possibili risultati esatti 2-0 / 2-1 /3-1

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.