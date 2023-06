Per l’ultima giornata del campionato di Serie A, Milan e Verona scendono in campo domenica 4 giugno 2023, alle ore 21, allo stadio San Siro di Milano. Pronostici Serie A: Milan-Verona, probabili formazioni, quote e consigli per le scommesse, oltre ai pronostici gratuiti realizzati dai nostri esperti tipster di calcio.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Milan, arriva a questa ultima partita del campionato di Serie A, ormai sicuro di un posto nella prossima stagione di Champions League. Infatti, vincendo a Torino contro la Juventus per 1 a 0 la scorsa domenica, la squadra allenata dal tecnico Stefano Pioli, ha blindato il 4 posto in classifica.

Discorso opposto per il Verona, che arriva a Milano in piena lotta per non retrocedere. La squadra veronese infatti è a pari punti con lo Spezia in classifica, che giocherà a Roma e quindi sarà sicuramente una partita che vale una stagione intera per il Verona.

Le probabili formazioni di Milan-Verona

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori; Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Cabal; Terraciano, Sulemana, Veloso, Depaoli; Ngonge, Tameze; Djuric

Quote offerte dai bookmaker per questa partita di Serie A

Il Milan è la squadra favorita dai bookmaker per la vittoria della partita. Segno 1 offerto vincente a quota 1.75 su Starcasinò e a quota 1.78 su Sisal, il pareggio inserito nel tabellone quote a 3.70, la vittoria esterna del Verona è pagata a quota 4.20.

Pronostici Serie A: Milan-Verona

Per il Milan è una partita di saluto alla propria tifoseria, per il Verona è un match che vale la stagione intera. Il nostro pronostico quindi pende per la vittoria della squadra veneta. Pronostico X2

Risultato esatto

Noi dello staff di Bet Italia Web, ci aspettiamo una tattica. Ecco i nostri tre possibili risultati esatti 0-1 / 1-1 /1-2

