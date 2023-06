Per l’ultima giornata di Serie A, allo stadio Olimpico di Roma, domenica 4 giugno 2023, alle ore 21, la squadra di casa della Roma ospita lo Spezia per una gara decisiva in zona retrocessione.Roma-Spezia Serie A, pronostico gratuito, quote scommesse e risultato esatto per questo match di campionato.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La Roma arriva a questa ultima partita di campionato. dopo la cocente delusione per la sconfitta ai calci di rigore nella finale di Europa League, persa contro il Siviglia. In campionato i giallorossi sono sesti in classifica con 60 punti, uno in meno dell’Atalanta e con un punto di vantaggio sulla Juventus.

Lo Spezia arriva nella capitale per giocarsi le sue change di salvezza. La squadra allenata dal tecnico Leonardo Semplici, infatti è in classifica a a pari punti con il Verona che gioca a Milano contro il Milan, in caso di parità punti con i veneti si giocherà uno spareggio secco.

Le probabili formazioni di Roma-Spezia

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Abraham. Allenatore: José Mourinho.

SIVIGLIA (4-2-3-1): Bono; Navas, Bade, Gudelj, Telles; Fernando, Rakitic; Ocampos, Torres, Lamela; En-Nesyri. Allenatore: José Luis Mendilibar.

Quote offerte dai bookmaker per questa partita di Serie A

Per i bookmaker è la Roma la squadra favorita per la vittoria. Segno 1 offerto a quota 2, sia su Bullibet che su Sisal, il pareggio giocato a quota 3.40, la vittoria dello Spezia inserita nel tabellone quote a 3.60.

Pronostico Roma-Spezia

La Roma con una vittoria è sicura di giocare la prossima stagione in Europa League, con un pareggio o una sconfitta deve sperare che la Juve con vinca a Udine. Lo Spezia se vince è sicuro di giocare almeno lo spareggio salvezza, sempre che il Verona vinca a Milano, in caso di parità con i veneti sarà spareggio. Pronostico 1X

Risultato esatto

Noi dello staff di Bet Italia Web, ci aspettiamo una tattica e nervosa. Ecco i nostri tre possibili risultati esatti / 1-1 /1-2 / 2-1

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €1250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 per 5 settimane sulle scommesse perdenti. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 4.8 Visita il sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.