Pronostici Serie A 38a giornata. Siamo arrivati al termine del campionato di calcio italiano, con lo scudetto già da tempo vinto dal Napoli e la corsa alla prossima Champions League che si è conclusa lo scorso turno. Rimangono gli ultimi verdetti per la retrocessione. Analizziamo tutte le partite con un consiglio di scommesse per ognuna (con qualche no bet in più rispetto al solito visto che siamo alla conclusione).

Pronostici Serie A 38a giornata: Probabili Formazioni, Statistiche, Tips

Sassuolo-Fiorentina, ultima giornata con entrambe a segno

Probabili Formazioni

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Ruan, Rogério; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Bajrami. All. Dionisi

Squalificati: Thorstvedt

Indisponibili: Alvarez, Laurienté

FIORENTINA (4-3-3): Cerofolini; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Terzic; Duncan, Castrovilli; Sottil, Barak, Saponara; Cabral. All. Italiano

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Sirigu

Statistiche

-La Fiorentina ha vinto soltanto una delle ultime sei gare (2N, 3P) di campionato contro il Sassuolo, proprio la più recente (2-1 al Franchi).

-Il Sassuolo è andato a segno in tutte le ultime 10 partite di Serie A contro la Fiorentina.

-Solo Roma (sette) e Sampdoria (10) stanno aspettando la vittoria da più turni del Sassuolo (cinque) in Serie A.

-La Fiorentina non ha vinto nessuna delle ultime quattro trasferte (2N, 2P) di campionato.

TIPS: GOL SI @1.50

Torino-Inter, partita da no bet

Probabili Formazioni

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, Rodriguez; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. All. Juric

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Lazaro, Radonjic

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Bellanova, Gagliardini, Asllani, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, Lukaku. All. Inzaghi S.

Squalificati: Gagliardini

Indisponibili: Correa, Dalbert, Mkhitaryan

Statistiche

-Il Torino è rimasto imbattuto in sei (2V, 4N) delle ultime nove gare casalinghe contro l’Inter in Serie A, dopo aver perso le nove precedenti.

-Il Torino non ha vinto nessuno degli ultimi sei appuntamenti (3N, 3P) casalinghi di Serie A.

-L’Inter è la squadra che ha registrato meno pareggi (tre) in questa stagione di Serie A.

-L’Inter ha vinto tutte le ultime sei gare di Serie A disputate all’ultima giornata.

TIPS: NO BET

Cremonese-Salernitana, i grigio-rossi chiuderanno con un risultato positivo

Probabili Formazioni

CREMONESE (3-5-2): Sarr; Ferrari, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Pickel, Galdames, Meité, Valeri; Tsadjout, Ciofani. All. Ballardini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Benassi, Dessers

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Kastanos, Bohinen, Coulibaly, Mazzocchi; Candreva, Botheim; Piatek. All. Sousa

Squalificati: Vilhena

Indisponibili: Dia, Bradaric, Fazio, Lovato, Valencia

Statistiche

-L’unico precedente di Serie A tra Cremonese e Salernitana è il 2-2 della gara d’andata (Okereke, Ciofani, Piatek e Coulibaly i marcatori).

-La Salernitana ha vinto le ultime due partite contro squadre neopromosse in Serie A.

-La Cremonese ha vinto quattro partite in questo campionato; l’ultima neopromossa con così pochi successi in una stagione di Serie A è stata il Pescara 2016/17 (tre vittorie in quel caso).

-La Salernitana ha pareggiato 15 partite in questa stagione di Serie A, nessuna squadra dei maggiori cinque campionati europei 2022/23 ha registrato più pareggi (al pari di Nantes e Reims).

TIPS: DOPPIA CHANCE 1X @1.56

Empoli-Lazio, più gol nella ripresa

Probabili Formazioni

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa-Akpro, Grassi, Bandinelli; Henderson; Caputo, Cambiaghi. All. Zanetti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Baldanzi, Ebuehi, Marin, De Winter, Walukiewicz

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Marusic

Statistiche

-La Lazio è rimasta imbattuta nelle ultime otto partite di Serie A contro l’Empoli, vincendone sei di fila e pareggiando le ultime due.

-L’Empoli ha vinto tre delle ultime cinque partite di campionato (2N), tanti successi quanti nelle precedenti 17 gare di Serie A (6N, 8P), e ha vinto le ultime tre partite casalinghe.

-La Lazio ha guadagnato 34 punti in trasferta in questo campionato, solamente nel 2017/18 (40) ha fatto meglio fuori casa in una stagione di Serie A.

-Sergej Milinkovic-Savic è il centrocampista che ha partecipato a più gol in questa Serie A (17, frutto di nove reti e otto assist.

-In 10 partite interne dell’Empoli su 18 abbiamo visto più gol nei secondi tempi. In questo campionato anche la Lazio ha chiuso ben 16 partite con più gol nella ripresa e solo 6 nei primi tempi (completano il quadro 15 X).

TIPS: 2°TEMPO CON PIU GOL @2.00

Napoli-Sampdoria, testa coda devastante per i blucerchiati

Probabili Formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Squalificati: Kim

Indisponibili: Lozano, Mario Rui, Politano

SAMPDORIA (3-4-1-2): Ravaglia; Günter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Rincon, Winks, Augello; Djuricic; Quagliarella, Gabbiadini. All. Stankovic

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Audero, Conti, Cuisance, Pussetto, Sabiri

Statistiche

-Il Napoli ha vinto le ultime otto gare di Serie A contro la Sampdoria. L’ultimo successo in trasferta della Sampdoria contro il Napoli in Serie A risale al 19 aprile 1998. Quella partenopea è infatti l’avversaria che i blucerchiati hanno affrontato più volte fuori casa negli anni 2000 nel massimo campionato senza mai vincere (14: 2N, 12P).

-Il Napoli ha segnato 49 gol nelle ultime 19 gare contro la Sampdoria nel massimo campionato, una media di 2.6 reti a incontro.

-Questa sarà la prima volta in tutta la storia della Serie A in cui si affronteranno due squadre che hanno una differenza di 68 punti in classifica a inizio giornata (87 per il Napoli e 19 per la Sampdoria.

-La Sampdoria terminerà il campionato stabilendo il suo record negativo di punti in una stagione di Serie A (al momento a quota 19); inoltre, i blucerchiati hanno subito 24 sconfitte nel torneo in corso: mai così tante in precedenza in una singola annata.

Il Napoli ha raccolto 87 punti in questo campionato: è già il suo secondo miglior rendimento in una singola stagione di Serie A, dopo i 91 conquistati nel 2017/18, con Maurizio Sarri in panchina.

-Di fronte, in questa gara, la squadra che ha segnato più gol e quella che ne ha messi a segno meno nella Serie A 2022/23: il Napoli (75) e la Sampdoria (24, Osimhen, da solo, con 25 centri ne ha di più all’attivo); a fare la differenza in particolare sono i secondi tempi, in cui i partenopei hanno realizzato 43 marcature (almeno cinque in più di qualsiasi altra squadra e ben 33 in più dei blucerchiati, fanalino di coda), mentre i liguri ne hanno incassati 36 (più di ogni altra avversaria).

TIPS: 2°TEMPO NAPOLI @1.45

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €1250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 per 5 settimane sulle scommesse perdenti. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 4.8 Visita il sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione

Atalanta-Monza, derby lombardo

Probabili Formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, De Roon, Koopmeiners, Zappaccosta; Pasalic; Lookman, Højlund. All. Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Boga, Hateboer, Palomino, Ruggeri, Soppy, Vorlicky, Zapata

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Caprari, Mota; Petagna. All. Palladino

Squalificati: Donati

Indisponibili: nessuno

Statistiche

-L’Atalanta ha vinto sei delle ultime sette partite contro il Monza, considerando tutte le competizioni (1P).

-L’Atalanta ha perso tre delle ultime quattro partite di campionato (1V), tante sconfitte quante nelle precedenti 10 gare di Serie A (5V, 2N).

-L’Atalanta non pareggia in casa in Serie A dal 4 marzo scorso (0-0 v Udinese), da allora per i bergamaschi quattro vittorie e due sconfitte, con almeno un gol subito in tutte le partite.

-Il Monza ha guadagnato 52 punti in questo campionato; in caso di vittoria contro l’Atalanta arriverebbe a 55 e l’unica squadra neopromossa a fare meglio a fine stagione in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) è stata la Juventus nel 2007/08 (72 punti).

-Il Monza è rimasto imbattuto nelle ultime sei trasferte di Serie A (3V, 3N).

TIPS: DOPPIA CHANCE X2 @2.35

Lecce-Bologna da X al Via del Mare

Probabili Formazioni

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Blin, Oudin; Strefezza, Colombo, Di Francesco. All. Baroni

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Bonifazi, Lucumì, Cambiaso; Moro, Schouten, Ferguson; Orsolini, Arnautovic, Barrow. All. Motta T.

Squalificati: Dominguez

Indisponibili: Kyriakopoulos, Soriano, Soumaoro

Statistiche

-Il Lecce ha pareggiato sette partite interne in Serie A contro il Bologna (2V, 4P), solo contro il Milan conta più segni “X” casalinghi nella competizione (nove).

-Il Lecce ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due partite di Serie A.

-Il Lecce non ha trovato il gol nelle ultime due partite al Via del Mare in campionato.

-Il Bologna ha pareggiato 12 partite in questo campionato e non ottiene più segni “X” in una singola stagione di Serie A dal 2013/14 (14 in quel caso).

-Il Lecce è sia la squadra che in percentuale ha segnato più gol nel primo tempo (18/31: 58% – al pari della Sampdoria), sia quella che ha concesso più reti prima dell’intervallo (58%, 25/43).

TIPS: PAREGGIO @3.30

Milan-Verona, l’Hellas si gioca la salvezza in trasferta a San Siro

Probabili Formazioni

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bennacer, Ibrahimovic

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Hien, Cabal; Faraoni, Abildgaard, Tameze, Depaoli; Ngonge, Verdi; Djuric. All. Zaffaroni

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Dawidowicz, Doig, Duda, Henry, Lasagna, Lazovic

Statistiche

-Il Milan ha vinto tutte le ultime quattro partite di campionato contro il Verona e in Serie A.

-Il Milan ha conquistato 40 punti in casa in questo campionato; qualora dovesse vincere questo match sarebbe la squadra con la maggiore differenza (16) tra punti conquistati in casa (43) e in trasferta (27).

-Il Verona ha vinto soltanto una trasferta in questo campionato (1-0 contro il Lecce, il 7 maggio scorso); tutte le precedenti 11 squadre con solo un successo esterno a fine stagione di Serie A sono retrocesse.

-Il Milan è la squadra che ha segnato più gol nei primi 30 minuti di gara in questo campionato (21) – dall’altra parte nessuna formazione ha subito più reti del Verona nei minuti di recupero finali (otto).

-Nel 2023 il Verona ha vinto il 33% delle partite in cui Simone Verdi è sceso in campo (5/15), per una media punti di 1.3, mentre ha ottenuto un solo successo in sette gare senza di lui (14% di vittorie, 0.9 di media punti).

TIPS: NO BET

Roma-Spezia, anche lo Spezia si gioca la salvezza in trasferta (all’Olimpico). Giallorossi reduci dalla sconfitta ai rigori in Europa League

Probabili Formazioni

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ibanez; Celik, Cristante, Bove, Zalewski; Wijnaldum, Pellegrini; Belotti. All. Mourinho

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Karsdorp, Kumbulla, Spinazzola

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Wisniewski, Ampadu, Nikolaou; Amian, Bourabia, Ekdal, Esposito, Reca; Gyasi, Nzola. All. Semplici

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Beck, Moutinho, Sala

Statistiche

-La Roma è imbattuta in Serie A contro lo Spezia; i giallorossi hanno vinto quattro dei precedenti cinque match (1N) contro i bianconeri nella competizione, compresi i tre più recenti senza subire gol.

-La Roma ha vinto sei delle ultime sette gare conclusive del campionato di Serie A, compresa la più recente (3-0 vs Torino).

-Lo Spezia è la squadra che ha segnato il primo gol della partita meno volte (nove) in questa Serie A; sul fronte opposto, la Roma non ha mai perso quando ha trovato la prima rete in casa nel torneo in corso (11: 10V, 1N).

-Spezia e Roma sono due delle tre squadre con la maggior differenza negativa tra reti segnate ed Expected Goals di questo campionato (insieme alla Sampdoria); i liguri guidano questa particolare classifica a -11.2 (30 reti, rispetto a 41.2 xG), mentre i giallorossi risultano terzi a -8.1 (48 reti contro 56.1 xG).

-Stefan El Shaarawy ha realizzato tre gol nelle ultime tre partite disputate in campionato, tutte peraltro iniziate dal 1’ minuto; con l’attaccante titolare, la Roma ha guadagnato nel torneo in corso in media più punti a partita (2.1 rispetto a 1.4 nelle sfide in cui è partito dalla panchina o non ha giocato) e ha registrato sia una percentuale di vittorie più alta (61.5% contro 37.5%) che una media gol a partita più elevata (1.7 contro 1.1).

-Mbala Nzola è il giocatore che ha portato più punti alla propria squadra, grazie alle reti firmate in questo campionato: 16, con 13 gol realizzati (alle sue spalle Lautaro Martínez, con 15 punti, ma 21 centri realizzati).

TIPS: NO BET

Udinese-Juventus. In Friuli in bianconeri chiudono una stagione da incubo

Probabili Formazioni

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Abankwah, Perez, Guessand; Pereyra, Lovric, Walace, Samardzic, Udogie; Thauvin; Beto. All. Sottil

Squalificati: Bijol, Zeegelaar

Indisponibili: Becao, Deulofeu, Ebosele, Ebosse, Ehizibue, Pafundi, Success, Masina

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. All. Allegri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bremer, De Sciglio, Fagioli, Kaio Jorge, Pogba, Vlahovic

Statistiche

-La Juventus ha vinto nove delle ultime 11 sfide (1N, 1P) contro l’Udinese in Serie A, segnando 29 reti nel parziale, per una media di 2.6 a partita.

-La Juventus è rimasta imbattuta in 11 delle ultime 12 trasferte (7V, 4N) di Serie A contro l’Udinese, subendo soltanto una sconfitta nel parziale.

-La Juventus ha perso tre volte all’ultima giornata di campionato nelle precedenti quattro stagioni di Serie A (1V).

-Nessuna squadra ha guadagnato più punti dell’Udinese grazie a reti segnate dopo il 75’ minuto di gioco in questa Serie A (12, come Fiorentina e Napoli); tuttavia, nessuna formazione ne ha persi meno a causa di reti subite nello stesso intervallo temporale, rispetto alla Juventus (uno, come la Fiorentina).

TIPS: NO BET

Seguici anche su TELEGRAM ed INSTAGRAM e nel nuovo sito BETTING MANIAC

I nostri trend statistici sono presi dal nuovo sito di BETTING MANIAC dove trovi modelli statistici applicati alle scommesse, i migliori pronostici e tanti contenuti didattici per migliorare le tue conoscenze nel mondo delle scommesse.

Segui anche il canale BETTING MANIAC su Telegram. Accedi da QUI al canale gratuito e se ti piace il nostro lavoro, e vuoi ricevere tutti i contenuti quotidiani di 7 tipster su tutti gli sport, entra nel VIP con le nostre promozioni speciali. Entri gratis, o con meno di un caffè al giorno! Inizia a vincere con noi ed approcciati alle scommesse in modo più professionale. Siamo anche su INSTAGRAM.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.