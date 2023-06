Lo spareggio di Serie A, tra Spezia e Verona, è in progrmma domenica 11 giugno 2023, allo stadio di Udine e decreterà l’ultima squadra che retrocederà nel campionato cadetto di Serie B. Pronostico Spezia-Verona, spareggio Serie A del 11/06/2023, scopri le quote offerte dai bookmaker per questa partita, le possibili formazioni, il pronostico elaborato dai nostri tipster esperti di calcio e il probabile risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Lo Spezia arriva a questo spareggio di Serie A che vale una stagione intera, dopo un campionato che ha visto la squadra ligure fare una prima parte di stagione alla grande, mentre il girone di ritorno in grande sofferenza. Nell’ultima giornata giocata lo Spezia aveva assaporato la possibilità di salvezza, svanita al minuto 90, quando Dybala su rigore ha dato la vittoria alla Roma per 2 a 1.

Il Verona, allenato dal tecnico Marco Zaffaroni, ha inceve compiuto un vero miracolo a raggiungere questa spareggio di Serie A, visto il pessimo girone di andata, che vedeva i veneti staccati anche di 10 punti dalla zona salvezza. Nel girone di ritorno il Verona ha però iniziato a fare punti pesanti e a riportarsi su Spezia e Lecce. Nell’ultima giornata i gialloblù sono stati sconfitti dal Milan per 3 a 1.

Le probabili formazioni di Spezia-Verona

Spezia (3-5-2): Zoet; Holm, Wisniewski, Nikolaou; Ferrer, Bourabia, Ekdal, Esposito, Reca; Shomurodov, Nzola

Verona (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Cabal; Faraoni, Veloso, Tameze, Depaoli; Verdi, Ngonge; Djuric

Quote offerte dai bookmaker per questa partita

Le quote offerte dai bookmaker, prevedono una partita molto equilibrata. La vittoria dello Spezia è bancata a quota 2.75 sia su Bullibet che su Sisal, il pareggio offerto a quota 3.10, la vittoria del Verona è inserita nel tabellone quote a 2.75.

Pronostico Spezia-Verona

Cosa succede in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari? Se Verona e Spezia chiudono i tempi regolamentari in parità non ci saranno i supplementari, ma direttamente i rigori. Partiamo da questa regola per parlare di pronostico, per noi la partita finirà in parità e si concluderà ai calci di rigore.

Risultato esatto

Noi dello staff di Bet Italia Web, ci aspettiamo una tattica. Ecco i nostri due possibili risultati esatti 0-1 / 1-1

