La stagione 2023-2024 del campionato di calcio italiano di Serie A, prenderà il via sabato 13 agosto 2023 e terminerà domenica 4 giugno 2024. La scorsa stagione è stato il Napoli a trionfare, dopo un digiuno durato ben 33 anni. Quote Vincente Serie 2023-2024: Inter favorita, ma occhio a Napoli e Juventus.

Albo d’oro Serie A dal 2000 al 2023

Dal 2020 ad oggi, sono state solo 5 squadre diverse a vincere il campionato Italiano di calcio. La Roma ha vinto nella stagione 2000-2001, il Napoli nella stagione 2022-2023, poi il Milan ha vinto tre volte, nelle stagioni 2003-2004, 2010-2011 e 2021-2022.

L’Inter si è imposta sei volte, per 5 anni consecutivi dalla stagione 2005-2006 fino al 2009-2010 e nella stagione 2020-2021. La Juventus ne ha vinti 12, di cui uno revocato.

Serie A: lotta a tre per lo Scudetto 2023-2024?

Da qualche giorno sono state aperte dai principali bookmaker, le quote Antepost per la squadra che vincerà lo Scudetto di Serie A per la stagione 2023-2024.

La squadra favorita per la vittoria dello Scudetto 2023-2024 è l’Inter, offerta vincente a quota 3.08 su Bullibet e a quota 3.10 su Sisal. Dietro ai neroazzurri si gioca a quota 3.50 il bis del Napoli, mentre la vittoria della Juventus, paga 4 volte la posta giocata.

Milan, Roma e Lazio le possibili sorprese

Il Milan vincente del campionato italiano di calcio è inserito nel tabellone quote a 7 e precede le due squadre romane, la Roma bancata a quota 11, mentre il successo della Lazio paga 13 volte la posta giocata. Il successo invece dei neroazzurri dell’Atalanta è offerto a quota 29.

