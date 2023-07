Pronostici Serie A Calendario 2023-24. Sorteggiato il calendario del prossimo campionato di calcio italiano che inizierà nel weekend del 19-20 agosto. I campioni d’Italia del Napoli all’esordio contro il Frosinone. Derby di Milano alla 4° giornata. Vediamo tutti i big match che ci aspettano per questa stagione di Serie A, con le quote antepost aggiornate.

Pronostici Serie A Calendario 2023-24: Prima giornata il 20 agosto

Sono stati resi noti gli accoppiamenti della prima giornata del campionato di Serie A 2023/24: si parte nel weekend del 19-20 agosto, si chiude il 26 maggio 2024. Quasi scomparsi i turni infrasettimanali, che scenderanno da tre a uno solo, mercoledì 27 settembre. Come nella passata stagione, il calendario è asimmetrico tra andata e ritorno.

Le pause per le Nazionali saranno 4 (il 10 settembre 2023, il 15 ottobre 2023, il 19 novembre 2023 e il 24 marzo 2024). Si giocherà anche durante il periodo natalizio, con due turni di campionato e anche una giornata il 6 gennaio, quando per la prima volta a Gedda (Arabia Saudita) si giocherà la Final Four di Supercoppa Italiana, che vedrà impegnate Inter, Napoli, Lazio e Fiorentina.

Invariati gli slot dedicati alle partite di Serie A rispetto alla scorsa stagione, rimangono gli stessi anche gl orari:

Venerdì: ore 20:45 (a volte 18:30)

Sabato: ore 15, ore 18, ore 20:45

Domenica: ore 12:30, ore 15, ore 18, ore 20:45

Lunedì: ore 20:45 (a volte ore 18:30)

1a GIORNATA DI SERIE A (19-20 AGOSTO 2023)

Bologna-Milan

Empoli-Verona

Frosinone-Napoli

Genoa-Fiorentina

Inter-Monza

Lecce-Lazio

Roma-Salernitana

Sassuolo-Atalanta

Torino-Cagliari

Udinese-Juventus

VAI AL CALENDARIO COMPLETO DI SERIE A 2023-24

Pronostici Serie A Calendario 2023-24: I big match del Napoli campione d’Italia

Focus sul Napoli campione d’Italia che riprenderà i lavori senza l’allenatore del 3° scudetto, Spalletti, sostituito da Rudi Garcia. Il campionato del Napoli inizierà in trasferta a Frosinone, con la squadra ciociara che a sua volta ha una novità in panchina (Di Francesco). Il primo vero impegno importante dei partenopei lo si avrà alla 3° giornata contro la Lazio. Grande attesa per le sfide contro le milanesi tra 10° e 14° giornata (entrambe in casa) anche se la sfida più sentita è quella a Torino contro la Juventus di Giuntoli, alla 15° giornata.

BIG MATCH NAPOLI 2023-24

3a giornata – Napoli-Lazio il 10 settembre

10a giornata – Napoli-Milan il 29 ottobre

14a giornata – Napoli-Inter il 3 dicembre

15a giornata – Juventus-Napoli il 10 dicembre

22a giornata – Lazio-Napoli il 28 gennaio

24a giornata – Milan-Napoli l’11 febbraio

27a giornata – Napoli-Juventus il 3 marzo

29a giornata – Inter-Napoli il 17 marzo

Pronostici Serie A Calendario 2023-24: I derby di campionato

Il primo derby stagionale sarà quello della Madonnina e si giocherà alla 4a giornata con Inter-Milan. I nerazzurri lo scorso anno sono stati dominanti contro i cugini rossoneri, e Pioli cercherà di cambiare questa rotta. Il derby di Torino si giocherà al 8° giornata mentre l’ultimo derby in programma sarà quello della capitale tra Lazio-Roma in programma alla 12° giornata.

DERBY DI CAMPIONATO 2023-24

4a giornata – Inter-Milan il 17 settembre

8a giornata – Juventus-Torino l’8 ottobre

12a giornata – Lazio-Roma il 12 novembre

31a giornata – Roma-Lazio il 7 aprile

32a giornata – Torino-Juventus il 14 aprile

33a giornata – Milan-Inter il 21 aprile

Pronostici Serie A Calendario 2023-24: Gli altri big match

Vediamo le altre sfide da non perdere. Il primo big match stagionale arriva alla 3a giornata di Serie A dall’Olimpico dove si sfideranno Roma-Milan.

BIG MATCH SERIE A 2023-24

3a giornata – Roma-Milan il 3 settembre

4a giornata – Juventus-Lazio il 17 settembre

7a giornta – Milan-Lazio il 10 ottobre

9a giornata – Milan-Juventus il 22 ottobre

10a giornata – Inter-Roma il 29 ottobre

13a giornata – Juventus-Inter il 26 novembre

16a giornata – Lazio-Inter il 17 dicembre

18a giornata – Juventus-Roma il 30 dicembre

20a giornata – Milan-Roma il 14 gennaio

23a giornata – Inter-Juventus il 4 febbraio

27a giornata – Lazio-Milan il 3 marzo

30a giornata – Lazio-Juventus il 30 marzo

34a giornata – Juventus-Milan il 28 aprile

35a giornata – Roma-Juventus il 5 maggio

37a giornata – Inter-Lazio il 19 maggio

Quote antepost: comparazione Scudetto Serie A

Aggiorniamo la comparazione delle migliori quote antepost sul mercato italiano per lo scudetto 2023-24 di Serie A. L’Inter, che si sta muovendo sul mercato, scavalca i campioni in carica del Napoli su cui ci sono anche i dubbi della nuova panchina. I partenopei vengono addirittura agganciati dalla Juventus chiamata al riscatto dopo un anno orribile. In seconda fascia abbiamo il Milan @7.50, seguito da Roma @12 e Lazio @15 mentre con l’Atalanta si sale @33 volte la posta.

Vediamo anche le quote nel dettaglio della prima giornata su SNAI:

