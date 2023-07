Amichevoli Estive 17-23 luglio 2023. Il Calcio d’estate con le amichevoli entra nel vivo, assieme al mercato. Andiamo a vedere le ultime notizie e le partite che vedranno impegnate le squadre italiane di Serie A in programma questa settimana.

Amichevoli Estive 17-23 luglio 2023: le prime partite in programma, si inizia col Genoa

L’Atalanta scenderà in campo due volte questa settimana, giovedì 20 luglio contro la Rappresentativa Val Seriana e poi due giorni dopo contro il Locarno. Prima amichevole di livello anche per il Bologna di Thiago Motta, che sabato se la vedrà con il Palermo mentre venerdì 21 luglio debutta il Cagliari di Claudio Ranieri, che sarà impegnato in una sgambata contro l’Olbia. Giovedì scenderà in campo per la seconda amichevole estiva l’Empoli di Paolo Zanetti, che se la vedrà con il Certaldo in quel di Petroio.

La Fiorentina di Vincenzo Italiano, molto attiva sul mercato (nelle ultime ore si parla Bonucci e Arthur in arrivo dalla Juve) è attesa questa settimana da un doppio impegno, in entrambi i casi con formazioni di Serie B: giovedì i viola affronteranno il Parma, mentre domenica sarà la volta del neopromosso Catanzaro.

Il Frosinone di Eusebio Di Francesco, neopromosso in Serie A, scenderà in campo mercoledì 19 luglio contro il Ferentino e sabato contro l’Equipe Lazio, in entrambi i casi nella cornice di Fiuggi. In campo con doppio impegno anche il Genoa di Alberto Gilardino, che domani, martedì 18 luglio, affronterà il WSG Tirol, formazione della Bundesliga austriaca, mentre sabato incontrerà il Venezia.

Inter in campo a Lugano, con un occhio al mercato. Juve negli States contro il Barcellona

L’Inter di Simone Inzaghi, dopo Thuram e Frattesi ha ufficializzato anche Bisseck e Cuadrado ma dovrebbe cedere nei prossimi giorni anche Onana, dopo aver già salutato Handanovic e rimane aperto il caso Lukaku. Il primo test dei nerazzurri è in programma domani alle 18:30 contro gli svizzeri del Lugano.

Domenica notte, quando in Italia saranno le 04.30, la Juventus di Massimiliano Allegri affronterà la prima amichevole della tournée americana contro il Barcellona. Come detto il mercato dei bianconeri è molto turbolento, specialmente in uscita, e saranno assenti Bonucci, Arhur, Zakaria e McKennie, che l’area tecnica guidata da Cristiano Giuntoli ha deciso di mettere fuori rosa in attesa della cessione.

Aspetta innesti importanti la Lazio di Maurizio Sarri che finora è ferma al palo nel mercato in entrata, mentre in uscita ha già salutato Milinkovic-Savic (trasferitosi in Arabia Saudita). Per quanto riguarda il calcio giocato, la Lazio giovedì se la vedrà con gli sloveni del Primorje, mentre domenica l’avversaria sarà la Triestina.

Roberto D’Aversa testerà il lavoro fin qui svolto con il suo Lecce in due test amichevoli in programma questa settimana: domani contro l’US Postal, mentre sabato il test sarà maggiormente probante contro il Rovereto.

C’è tanta curiosità per vedere all’opera il nuovo Milan di Pioli, che prima di partire per la tournée americana, affronterà giovedì 20 luglio il Lumezzane. I rossoneri, che hanno ormai chiuso per Reijnders dell’AZ Alkmaar, sono sempre a caccia di un centravanti che dia il cambio a Giroud, mentre Origi è alla ricerca di una nuova destinazione, dopo che gli è stato comunicato di non essere più nei piani dei rossoneri.

Attenzione al Monza di Palladino che, dopo la prima ottima stagione in Serie A, proverà a consolidarsi e farà le prime prove mercoledì contro il Real Vicenza e sabato contro la Giana Erminio.

Amichevoli Estive 17-23 luglio 2023: gli impegni dei campioni d’Italia del Napoli

Giovedì sarà il giorno del Napoli campione d’Italia, che con il nuovo tecnico Rudi Garcia affronterà l’Anaune. Ad oggi i partenopei non hanno effettuato alcun colpo di mercato, mentre hanno perso il difensore centrale Kim e presto potrebbero salutare anche il centrocampista Zielinski.

Dopo la prima uscita col Boreale, la Roma di José Mourinho metterà in mostra i nuovi acquisti Aouar, Ndicka e Kristensen contro il Latina venerdì a Trigoria.

Conto alla rovescia anche per i tifosi della Salernitana, che vedranno la squadra di Paulo Sousa all’opera mercoledì 19 luglio contro il Delfino Curi Pescara, mentre domenica 23 luglio l’appuntamento è con il Picerno. Stesse date per gli impegni del Sassuolo, che mercoledì se la vedrà con il Pafos, mentre domenica affronterà lo Spezia, retrocesso in Serie B.

Debutterà invece col Feralpisalò il Torino di Juric, in campo sabato alle 17:00. Per l’Udinese di Sottil, invece, mercoledì 19 luglio sgambata con la Rappresentativa Bad Kleinchircheim e poi sabato impegno col Pafos. Infine, l’Hellas Verona di Marco Baroni giocherà giovedì contro una formazione di dilettanti veronesi, mentre domenica 23 luglio affronterà la Virtus Verona.

Programma completo amichevoli

Genoa-WSG Tirol (18 luglio, ore 17)

Inter-Lugano (18 luglio, ore 18.30)

Lecce-US Postal (18 luglio, ore 17.30)

Frosinone-Ferentino (19 luglio a Fiuggi, ore 17.30)

Monza-Real Vicenza (19 luglio ore 16.30)

Salernitana-Delfino Curi Pescara (19 luglio, ore 17.00)

Sassuolo-Pafos (19 luglio, ore 17.00)

Udinese-Rappresentativa Bad Kleinchircheim (19 luglio, orario da comunicare)

Atalanta-Rappresentativa Val Seriana (20 luglio, ore 17)

Empoli-Certaldo (20 luglio, ore 18)

Fiorentina-Parma (20 luglio, ore 20)

Lazio-Primorje (20 luglio, orario da comunicare)

Milan-Lumezzane (20 luglio a Milanello, ore 17.00)

Napoli-Anaune Val di Non (20 luglio, ore 18)

Verona-Top 22 Dilettanti Verona (20 luglio, ore 17.00)

Cagliari-Olbia (21 luglio, orario da comunicare)

Roma-Latina (21 luglio, ore 10.30)

Atalanta-Locarno (22 luglio, ore 17)

Bologna-Palermo (22 luglio ore 18)

Frosinone-Equipe Lazio (22 luglio a Fiuggi, ore 17.30)

Genoa-Venezia (22 luglio, ore 17)

Lecce-Rovereto (22 luglio, ore 17.30)

Monza-Giana Erminio (22 luglio ore 16.30)

Torino-Feralpisalò (22 luglio, ore 17.00)

Udinese-Pafos (22 luglio, ore 11.30)

Fiorentina-Catanzaro (23 luglio, ore 20)

Juventus-Barcellona (23 luglio, ore 04:30)

Lazio-Triestina (23 luglio, orario da comunicare)

Salernitana-Picerno (23 luglio, ore 17.00)

Sassuolo-Spezia (23 luglio, ore 17.00)

Verona-Virtus Verona (23 luglio, ore 17.00)

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.