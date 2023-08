Pronostici Antepost Scudetto 2023-24. Come ogni anno nel pre-stagione abbiamo chiesto a tutti i principali tipsters della redazione di Betitaliaweb e Betting Maniac, chi vincerà il campionato di calcio italiano. Prevalenza Inter, con la Juve come principale avversaria. Solo uno crede nella conferma del Napoli.

Pronostici Antepost Scudetto 2023-24: video con le previsioni dei nostri tipster. Prevalenza nerazzurra

In questo video abbiamo riassunto tutte le scelte dei nostri tipster su chi vincerà il prossimo scudetto, per il campionato di calcio italiano di Serie A 2023-24. I nostri esperti puntano sull’Inter, ma attenzione anche al riscatto della Juventus. Solo uno crede nel bis del Napoli, uno punta sul ritorno del Milan e c’è anche una sorpresa con una selezione sulla Roma.

Pronostici Antepost Scudetto 2023-24: anche le quote premiano l’Inter

Anche i bookmakers sembrano pensarla in questo modo con l’Inter @2.75 che apre da grande favorita sui campione d’Italia del Napoli @4, di poco avanti sulla Juventus @4.30 poi c’è il Milan @6 mentre con la Roma si sale @12 volte la posta. Ecco le proposte di Bet365 per il prossimo campionato, comparate di seguito con quelle di Snai che bene o male ricalcano le stesse idee.

