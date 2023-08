La Juventus, fa il suo esordio nella prima giornata del campinato di calcio in Serie A, stagione 2023-2024, domenica 20 agosto, alle ore 20.45, in trasferta a Udine, ospite dell’Udinese. Pronostico Udinese-Juventus di Serie A, risultato esatto, probabili formazioni del 20/08/2023.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa dell’Udinese, allenata dal tecnico Andrea Sottil, cercherà di migliorare il piazzamento dello scorso anno, che alla fine del campionato è stato il dodicesimo posto e di raggiungere una salvezza tranquilla.

La squadra bianconera della Juventus, dopo la difficile stagione passata, con la penalizzazione subita per il discorso delle plusvalenze, quest’anno si concentrerà solo sul campionato e sulla Coppa Italia, vista l’esclusione dalla Europa Conference League da parte della Uefa.

Le probabili formazioni di Udinese-Juventus

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Masina; Ebosele, Zarraga, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Beto. All. Sottil.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All.: Allegri.

Quote offerte dai bookmaker per questa partita di Serie A

Per i bookmaker è la Juventus la squadra favorita per la vittoria finale della partita. Segno 2 infatti giocato a quota 1.85 su Netbet e a quota 1.88 su Bullibet, il pareggio offerto a quota 3.50, la vittoria interna della squadra friulana è pagata a quota 4.30.

Pronostico Udinese-Juventus di Serie A

Per la Juventus, già un banco di prova importante al suo esordio nella nuova stagione di calcio in Serie A. La Dacia Arena di Udine infatti non è un campo semplice da violare, ma crediamo che la Juventus possa vincere al suo esordio. Pronostico 1 o in alternativa GOL SI offerto a quota 1.70 sia su Sisal che su Starcasinò.

Risultato esatto

Noi dello staff di Bet Italia Web, ci aspettiamo una partita di inizio stagione, ma con poche reti segnate. Ecco i nostri tre possibili risultati esatti 0-1 / 1-1 /1-2

