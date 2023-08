Esordio non facile per il Milan, nella prima giornata del campionato di calcio in Serie A, sul difficile campo del Bologna, lunedì 21 agosto 2023, alle ore 20.45. Bologna-Milan, pronostico, risultato esatto e quote scommesse del 21 agosto 2023, oltre alle probabili formazioni per questo match di calcio italiano.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Bologna si presenta a questa prima giornata dell’edizione 2023-2024 di Serie A, con l’obbiettivo di migliorare il nono posto ottenuto la scorsa stagione e di cercare di centrare un posto nella prossima Europa Confernce League.

Il Milan, allenato anche questa stagione da Stefano Pioli, cercherà di migliorare il quarto posto ottenuto in campionato e la semifinale raggiunta in Champions League, traguardi molto complessi da centrare da parte della formazione rossonera.

Le probabili formazioni di Bologna-Milan

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Dominguez, Moro; Orsolini, Ferguson, Aebischer; Zirkzee

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Reijnders, Krunic; Pulisic, Giroud, Leao.

Quote offerte dai bookmaker per questa partita di Serie A

Il Milan parte favorito dalle quote offerte dai principali bookmaker, per la vittoria di questa partita. Vittoria esterna proposta a quota 1.95 su Bullibet e a quota 2 su Sisal, il pareggio giocato a quota 3.40, la vittoria del Bologna a quota 3.80.

Bologna-Milan, pronostico

Partita di esordio non facile per il Milan, che gioca su un campo difficile come quello di Bologna. Essendo la prima giornata di campionato, dovremo valutare anche lo stato di forma delle due squadre. Pronostico X2 a quota 1.28 su Starcasinò e a quota 1.30 su Netbet.

Risultato esatto

Noi dello staff di Bet Italia Web, ci aspettiamo una partita di inzio stagione ricca di tante reti. Ecco i nostri tre possibili risultati esatti 0-0 / 0-1 /1-1

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.