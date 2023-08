Pronostici Serie A 2023-24 Video Antepost. Come ogni pre-stagione vediamo le idee, le analisi e i consigli per le scommesse e per le migliori quote antepost sul campionato italiano di calcio con Profeta che ci consiglia anche diversi nomi interessanti per le aste del Fantacalcio.

Pronostici Serie A 2023-24 Video Antepost: i consigli di Profeta

Profeta favorisce l’Inter per lo scudetto ma ci da anche 3 quote interessanti per i testa a testa stagionali della Serie A 2023-24, al via tra pochi giorni. Parliamo anche della retrocessione (valore sulla quota della Salernitana), i possibili esoneri di allenatori che non mangeranno il panettone, i piazzamenti in Champions League e il capocannoniere.

Preparate foglio e penna visto che nella seconda parte del video il nostro Profeta ci segnala tanti nomi, divisi per ruolo, per le migliori aste e per formare le migliori squadre per il vostro Fantacalcio.

