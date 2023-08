Pronostici Serie A 2023-24 1a giornata. Inizia anche il campionato di calcio italiano e dopo aver visto in particolare le sfide più interessanti, ecco la nostra rubrica che in un click vi da tutti i consigli, le probabili formazioni, le statistiche e i consigli per le scommesse sulle partite dal 19 al 21 agosto, e con una multipla quota @5.21 (con una partita bonus @9.12).

Pronostici Serie A 2023-24 1a giornata: gli anticipi del sabato

Empoli-Verona

Zanetti con il 4-2-3-1, dove Caputo fa il terminale offensivo. A sinistra Cacace, sulla trequarti Fazzini non è al meglio e potrebbe lasciare il posto a Cancellieri. Anche Baldanzi è in dubbio, pronto Shpendi. Gioca titolare Gyasi. Nel Verona spazio al 3-4-2-1 con Djuric davanti. Faraoni e Hien sono squalificati, Lazovic e Henry indisponibili. Mboula è in vantaggio su Saponara come partner di Ngonge. Dawidowicz in mediana come visto in Coppa Italia.

PROBABILI FORMAZIONI

Empoli (4-2-3-1): Caprile; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin, Grassi; Baldanzi, Cancellieri, Gyasi; Caputo. All. Zanetti

Indisponibili: Maldini

Squalificati: –

Verona (3-4-2-1): Montipò; Cabal, Magnani, Coppola; Terracciano, Dawidowicz, Hongla, Doig; Ngonge, Mboula; Djuric. All. Baroni

Indisponibili: Lazovic, Henry

Squalificati: Faraoni, Hien

STATISTICHE

-Empoli e Verona hanno pareggiato i loro ultimi tre incroci di Serie A.

-L’Empoli non ha mai pareggiato all’esordio stagionale in Serie A (quattro vittorie e 11 sconfitte, inclusa quella per 0-1 contro lo Spezia nello scorso campionato). La formazione toscana è infatti quella che ha giocato più massimi campionati senza un segno X alla prima partita della stagione (15).

-Il Verona non ha mai subito più di un gol dall’Empoli in Serie A (nove reti in 12 incontri); quella toscana è la squadra contro cui i veneti hanno disputato più sfide senza mai subire almeno due reti nel massimo campionato.

-L’Empoli ha mantenuto la porta inviolata alla prima partita casalinga stagionale di Serie A in due delle ultime tre edizioni del massimo campionato.

-Nelle 13 occasioni in cui il Verona ha fatto il suo esordio stagionale in Serie A in trasferta, non ha mai vinto: nove sconfitte e quattro pareggi per i veneti, inclusi due nelle due occasioni più recenti.

TIPS: UNDER 2.5 @1.73*

Frosinone-Napoli

Di Francesco punta sul 4-3-3 che ben ha impressionato in Coppa Italia. Baez e Caso nel tridente con Borrelli. I nuovi Romagnoli, Marchizza; Harroui, Mazzitelli tutti titolari. Nel Napoli si riparte dal 4-3-3, ma senza Anguissa infortunato. Juan Jesus dietro, davanti Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

PROBABILI FORMAZIONI

Frosinone (4-3-3): Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Harroui, Mazzitelli, Gelli; Baez, Borrelli, Caso. All. Di Francesco

Indisponibili: –

Squalificati: –

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia

Indisponibili: Anguissa

Squalificati: –

STATISTICHE

-Tra le avversarie affrontate più di due volte in Serie A, il Napoli è una delle quattro – con Torino, Roma e Inter – contro cui il Frosinone ha sempre perso (4/4); la formazione partenopea inoltre è – tra queste – quella che ha realizzato più reti contro i ciociari nel massimo campionato (15).

-Il Frosinone ha perso in entrambi i suoi due esordi stagionali in Serie A.

-Il Napoli è imbattuto all’esordio stagionale in Serie A contro squadre neopromosse (13V, 4N). Il Napoli ha vinto tutte le ultime sei partite alla 1° giornata.

-La squadra detentrice dello Scudetto ha vinto al debutto stagionale in campionato in 10 delle ultime 11 edizioni.

TIPS: VITTORIA NAPOLI @1.38*

Genoa-Fiorentina

Gilardino schiera un 3-5-1-1 in cui Gudmundsson sostiene Retegui. Messias e Pajac indisponibili, Sabelli e Strootman squalificati. Thorsby titolare e anche De Winter si candida. Nella Fiorentina Nzola favorito come prima punta. Mandragora e Arthur in mediana. Ok Nico Gonzalez.

PROBABILI FORMAZIONI

Genoa (3-5-1-1): Martinez; Dragusin, De Winter, Vasquez; Hefti, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Gudmundsson; Retegui. All. Gilardino

Indisponibili: Pajac, Messias

Squalificati: Sabelli, Strootman

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Mina, Biraghi; Mandragora, Arthur Melo; Ikone, Bonaventura, Gonzalez; Nzola. All. Italiano

Indisponibili: Castrovilli

Squalificati: Kouame

STATISTICHE

-Il Genoa ha vinto solo il 18% delle sfide di Serie A disputate contro la Fiorentina (18V, 38N, 46P).

-Il Genoa non pareggia la prima gara casalinga in Serie A da settembre 2011 (2-2 contro l’Atalanta); da allora per i liguri quattro vittorie e una sconfitta in cinque debutti stagionali interni.

-La Fiorentina non pareggia al suo esordio stagionale in Serie A dal 2010 (1-1 vs Napoli); da allora i viola hanno conquistato sette successi e subito cinque sconfitte nei 12 campionati seguenti.

-La Fiorentina ha chiuso la seconda stagione di Serie A consecutiva come squadra che ha subito meno tiri (346 nel 2022/23, 356 nel 2021/22),

TIPS: GENOA UNDER 3,5 TIRI IN PORTA @1.90

Inter-Monza

Inzaghi – privo di Acerbi – sceglie De Vrij dietro. Lautaro fa coppia con Thuram, in attesa che Arnautovic sia pronto del tutto. Barella mezz’ala. Nel Monza Gagliardini e D’Ambrosio giocano da ex. Kyriakopoulos a sinistra, al posto di Carlos Augusto che inizia in panchina con la maglia nerazzurra.

PROBABILI FORMAZIONI

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. S. Inzaghi

Indisponibili: Acerbi

Squalificati: –

Monza (3-4-1-2): Di Gregorio; D’Ambrosio, Marì, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani; Mota, Caprari. All. Palladino

Indisponibili: –

Squalificati: Izzo

STATISTICHE

-Nella scorsa stagione il Monza è stata una delle sole due squadre, insieme alla Juventus, contro cui l’Inter non è riuscita a vincere nemmeno una partita in Serie A: pareggio 2-2 all’andata all’U-Power Stadium, vittoria degli uomini di Palladino per 1-0 al ritorno al Meazza (gol di Caldirola).

-L’Inter è rimasta imbattuta negli ultimi 10 campionati alla prima partita casalinga stagionale; (8V, 2N).

-Nelle ultime tre stagioni tra Serie A e Serie B il Monza non ha mai vinto all’esordio stagionale in campionato.

TIPS: VITTORIA INTER @1.40*

Pronostici Serie A 2023-24 1a giornata: le partite di domenica

Roma-Salernitana

Mourinho senza Dybala e Pellegrini squalificati. Giocano Aouar ed El Shaarawy alle spalle di Belotti. Kristensen a destra. Nella Salernitana dubbi sull’impiego di Dia dal 1’, che è appena rientrato e potrebbe essere schierato nella ripresa. Pronto Botheim. Sousa con gli uomini contati: sono out Daniliuc, Lovato e Pirola.

PROBABILI FORMAZIONI

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Cristante, Bove, Spinazzola; Aouar; El Shaarawy, Belotti. All. Mourinho

Indisponibili: Abraham, Kumbulla

Squalificati: Pellegrini, Dybala

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Gyomber, Fazio, Bradaric; Sambia, Coulibaly, G. Maggiore, Mazzocchi; Candreva, Kastanos; Botheim. All. Sousa

Indisponibili: Daniliuc, Lovato, Pirola

Squalificati: –

STATISTICHE

-La Roma ha registrato sei vittorie, un pareggio e una sconfitta contro la Salernitana in Serie A.

-Quella tra Roma e Salernitana è l’unica sfida che si ripete alla prima giornata sia nel 2022/23 che nel 2023/24: la scorsa stagione si giocò all’Arechi il 14 agosto e si concluse con la vittoria dei giallorossi per 1-0.

-Nelle ultime cinque occasioni in cui la Roma ha fatto il suo esordio stagionale in Serie A in casa non ha mai perso (3V, 2N).

-La Salernitana non ha mai pareggiato all’esordio stagionale in Serie A: dopo la vittoria del 1947 contro la Lazio, ha subito tre sconfitte, di cui due proprio contro la Roma (1998 e 2022).

TIPS: VITTORIA ROMA @1.56*

Sassuolo-Atalanta

Dionisi deve capire lo stato di Berardi, distratto dal mercato. Bajrami trequartista, Pinamonti preferito a Mulattieri. Vina a sinistra. Nell’Atalanta esordio per Kolasinac, Bakker e Scamacca. Lookman e Koopmeiners le certezze.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Viti, Vina; Maxime Lopez, Henrique; Berardi, Bajrami, Laurientè; Pinamonti. All. Dionisi

Indisponibili: Alvarez

Squalificati: Ruan Tressoldi

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, Koopmeiners, De Roon, Bakker; Pasalic, Lookman; Scamacca. All. Gasperini

Indisponibili: Hateboer

Squalificati: Cambiaghi

STATISTICHE

-Il Sassuolo ha vinto due delle ultime tre sfide contro l’Atalanta in campionato (1P). Il Sassuolo ha vinto entrambe le sfide di Serie A contro l’Atalanta al MAPEI Stadium con Alessio Dionisi in panchina.

-Nelle cinque occasioni in cui il Sassuolo ha fatto il suo esordio stagionale in Serie A in casa non ha mai perso: finora per i neroverdi tre pareggi alternati da due vittorie.

-Nonostante l’Atalanta sia la squadra che ha registrato più sconfitte alla prima gara stagionale in Serie A (27) la Dea ha vinto tutte le ultime cinque partite d’esordio nel torneo.

TIPS: DOPPIA CHANCE 1X @1.75

Udinese-Juventus

Sottil schiera il solito 3-5-2, con le novità Kamara e Zarraga. Thauvin in avanti fa coppia con Beto. Juventus con Locatelli in regia, Weah e Cambiaso esterni. In avanti Chiesa e Vlahovic.

PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Masina; Ebosele, Zarraga, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin; Beto. All. Sottil

Indisponibili: Deulofeu. Ebosse, Ehizibue

Squalificati: –

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Miretti, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

Indisponibili: De Sciglio, Pogba, Fagioli

Squalificati: –

STATISTICHE

-La Juventus è rimasta imbattuta in 14 delle ultime 15 sfide contro l’Udinese in Serie A (12V, 2N).

-L’Udinese ha perso due degli ultimi tre esordi stagionali in Serie A (1N).

-La Juventus è la squadra che ha vinto più match di esordio stagionale in Serie A: 59 successi per i bianconeri, inclusi sei dei sette più recenti.

-La Juventus ha tenuto la porta inviolata in 20 incontri nello scorso campionato, meno solo della Lazio (21).

TIPS: UNDER 2.5 @1.73

Pronostici Serie A 2023-24 1a giornata: doppio posticipo al lunedì

Torino-Cagliari

Juric ha le idee chiare: Bellanova e Vojvoda esterni, Ilic e Ricci in mezzo, Vlasic e Radonijc a supporto di Sanabria. Nel Cagliari diverse novità. Sulemana e Nandez esterni, in attacco Oristanio favorito su Shomurodov e Luvumbo come partner di Pavoletti.

PROBABILI FORMAZIONI

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria. All. Juric

Indisponibili: Djidji.

Squalificati: –

Cagliari (4-4-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Augello; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Jankto; Oristanio, Pavoletti. All. Ranieri

Indisponibili: Rog, Mancosu, Lapadula.

Squalificati: –

STATISTICHE

-Il Cagliari è rimasto imbattuto in sette delle ultime otto sfide contro il Torino in Serie A (3V, 4N). Il Cagliari ha vinto entrambe le ultime due trasferte di Serie A contro il Torino.

-Il Torino non ha mai perso nelle 16 occasioni in cui ha esordito in Serie A contro una neopromossa (11V, 5N) e ha vinto tutte le ultime sei (tra queste, il 2-1 a Monza della scorsa stagione).

-Il Cagliari non ha ottenuto nemmeno un successo negli ultimi sette esordi stagionali in Serie A (3N, 4P).

TIPS: NO BET

Bologna-Milan

Motta punta su Zirkzee davanti e deve valutare Orsolini: se non ce la fa pronto il neo arrivato Ndoye. Dominguez gioca, dietro ok Beukema. Nel Milan mediana con Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders, mentre Leao e Pulisic affiancano Giroud.

PROBABILI FORMAZIONI

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Dominguez, Moro; Orsolini, Ferguson, Aebischer; Zirkzee. All. Motta

Indisponibili: Soumaoro.

Squalificati: –

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli

Indisponibili: Bennacer.

Squalificati: Musah

STATISTICHE

-Il Milan è rimasto imbattuto in 26 delle ultime 27 sfide contro il Bologna in campionato (19V, 7N). Il Milan non ha perso alcuna delle ultime 17 trasferte contro il Bologna in Serie A (12V, 5N).

-Il Milan non ha mai pareggiato negli ultimi 11 esordi stagionali di Serie A (6V, 5P).

-Con Stefano Pioli alla guida il Milan ha sempre vinto alla prima giornata di Serie A (tre volte).

-Il Bologna è rimasto imbattuto in 10 degli ultimi 11 match al Dall’Ara nel primo incontro stagionale di Serie A (5V, 5N).

-Nessuna squadra ha subito meno gol del Bologna in partite casalinghe nella scorsa stagione di Serie A: 14, al pari dell’Inter.

-Da una parte solo Lazio (12) e Inter (11) hanno segnato più reti del Bologna (10) nei primi 15 minuti di gioco nella Serie A 2022/23, dall’altra il Milan è la squadra che ha realizzato più gol nella prima mezz’ora di gioco (21).

TIPS: TEMPO CON PIU GOL: 1° TEMPO @3.10 / PAREGGIO @3.40

Multipla Serie A: la nostra schedina per la 1a giornata

Per le prime giornate non faremo le nostre giocate speciali, le pick statistiche su Corner, Gol 1°/2° Tempo e Cartellini, passeremo questi primi turni (almeno le prime 5 giornate) ad incamerare dati per queste scommesse future.

Intanto però usciamo con una prima multipla estrapolata dalle analisi riportate prima sulle varie partite. Per il primo turno però ci sono molti dubbi e ci muoviamo a stake molto basso. Vi segnaliamo una multipla su 4 eventi a quota @5.21, se volete esagerare a sistema potete prendere anche la multipla con una partita bonus (5 eventi) salendo @9.12, per i più intraprendenti e coraggiosi.

MULTIPLA SERIE A @5.21

Empoli-Verona: UNDER 2.5 (1.73)

Frosinone-Napoli: 2 (1.38)

Inter-Monza: 1 (1.40)

Roma-Salernitana: 1 (1.56)

*BONUS (5 match)

Sassuolo-Atalanta: 1-X (1.75)

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.