Quote e risultati Serie A 1a giornata. Le 4 big vincono tutte, le romane deludono, un solo pareggio e abbastanza in equilibrio le scommesse sui gol (O/U 5-5, Gol SI/NO 4-6). Vediamo gli aggiornamenti delle quote antepost e diamo un primo sguardo al prossimo turno.

Quote e risultati Serie A 1a giornata: big tutte (quasi) vincenti alla prima

Va in archivio la prima giornata di Serie A con quattro squadre davanti al resto del gruppo per ciò che riguarda la corsa allo scudetto: Inter, Napoli, Juventus e Milan non solo hanno vinto ma hanno anche convinto con prestazioni di alto livello. I nerazzurri, per gli esperti Sisal, restano in pole, @3,00, per centrare il titolo. Il mercato, ancora non concluso, ha regalato a Simone Inzaghi una grande varietà di opzioni che, in una stagione lunga, possono diventare decisive. In mezzo a tante novità la certezza di Lautaro Martinez, leader tecnico ed emotivo essendo il nuovo capitano dell’Inter.

Un passo dietro ai nerazzurri si piazzano i campioni d’Italia del Napoli, offerti @4,00 per il bis scudetto. Anche Garcia riparte da un punto fermo come Victor Osimhen, doppietta a Frosinone, che si preannuncia il solito trascinatore per gli azzurri. Il tecnico francese è consapevole che la concorrenza è aumentata ma è convinto di avere in mano le carte per tenersi il tricolore sul petto.

La Juventus vuole riprendersi dopo un’annata travagliata sotto tutti i punti di vista. I bianconeri ripartono dal bomber serbo Dusan Vlahovic e Federico Chiesa i quali hanno mostrato come, risolti i problemi fisici, possano fare la differenza. Allegri vuole riportare la Juventus, che non vince lo scudetto dal 2020, sul tetto d’Italia: un’impresa data @4,50.

Appaiato in quota ai rivali di sempre c’è il Milan, completamente rivoluzionato, che ha mostrato a Bologna come i nuovi arrivi si siano già integrati perfettamente. Stefano Pioli è consapevole che non saranno sempre tutte rose e fiori ma elementi come Reijnders, Loftus-Cheek e Pulisic sono entrati immediatamente nella mentalità della Serie A e, soprattutto, del Diavolo.

Il resto delle pretendenti al titolo parte decisamente indietro a cominciare dalle due formazioni capitoline che hanno racimolato un punto complessivo nella prima giornata di campionato.La Lazio si è fatta rimontare, come nel campionato scorso, dal Lecce mentre la Roma non è andata oltre un pari interno con la Salernitana. Lo scudetto che torna nella capitale, da una sponda o l’altra del Tevere, pagherebbe @16 volte la posta. Atalanta @20, e Fiorentina @66, nonostante l’ottimo esordio al momento sembrano lontane dalla lotta scudetto.

Quote e risultati Serie A 1a giornata: Aggiornamenti scudetto

Ecco la comparazione delle migliori quote antepost sul mercato italiano per la vittoria finale del campionato e dello Scudetto 2023-24.

Prossimo turno Serie A: si torna in campo dal 26 agosto

Sabato 4 anticipi per la 2° giornata di Serie A. Il match più interessante della giornata è Milan-Torino, con i rossoneri favoriti @1.55 di quota a San Siro. Le prime puntate degli scommettitori di PW365 vanno al 61% sul Milan vincente e solo il 15% punta sul successo degli ospiti. In serata al Betegodi Verona-Roma, con i giallorossi chiamati al riscatto dopo il pareggio all’esordio all’Olimpico, un risultato deludente per la squadra di Mourinho offerta @1.88 per la vittoria in casa dell’Hellas. Le prime percentuali di puntate danno la Roma al 50% mentre la vittoria del Verona si ferma al 22% di preferenze.

Domenica altre 4 partite. Nel pomeriggio Juventus-Bologna con i bianconeri @1.50 favoriti e appoggiati dal 63% del mercato (solo il 15% va sugli ospiti). In serata sono interessanti sia Lazio-Genoa; anche i laziali devono riprendersi da un debutto perdente e altamente negativo, e sono dati @1.55 contro il Genoa che ha debuttato male nel suo ritorno in A (1-4 in casa contro la Fiorentina). Gli scommettitori ci credono e al 61% puntano sulla vittoria della squadra di Sarri (16% per il Grifone vincente). Ancora più interessante Napoli-Sassuolo, anche se le quote danno la vittoria del Napoli @1.27 come la più “facile” del turno sulla carta. Il 74% delle puntate al momento è sulla vittoria del Napoli, solo un 10% va sui neroverdi.

Infine doppio posticipo del lunedì con Salernitana-Udinese e soprattutto Cagliari-Inter a chiudere il turno. I nerazzurri si giocano @1.45 di quota per la trasferta in terra sarda in cui al momento vengono appoggiati dal 65% degli scommettitori, e solo un 15% punta sulla formazione di Ranieri.

