Sabato 26 agosto 2023, alle ore 20.45, allo Stadio San Siro di Milano, il Milan ospita il Torino, per la seconda giornata del campionato di calcio di Serie A. Milan-Torino, pronostico, risultato esatto e quote scommesse del 26 agosto 2023.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Milan è partito alla grande in questa nuova stagione di Serie A, andando a vincere per 2 a 0 sul difficile campo del Bologna, con le reti della vittoria dei rossoneri messe a segno da Giroud e Pulisic nei primi 21 minuti del primo tempo.

Esordio agrodolce per il Torino di Mister Ivan Juric, contro il Cagliari, nella prima giornata di campionato, terminata a rete inviolate 0 a 0, con il Torino che era favorito dai pronostici per la vittoria, ma ha disputato una partita sottotono.

Le probabili formazioni di Milan-Torino

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria . Allenatore: Ivan Juric.

Quote offerte dai bookmaker per questa partita di Serie A

Per le case da gioco, è il Milan la squadra nettamente favorita per la vittoria finale della partita. Segno 1 inserito nel tabellone quote a 1.60, sia su Netbet che su Sisal, il pareggio giocato a quota 3.80, la vittoria esterna del Torino offerta a quota 5.50.

Milan-Torino, pronostico

Il Milan visto a Bologna è sembrata una squadra solida che potrà lottare per la conquista dello scudetto con Inter, Napoli e Juventus, il Torino non è riuscito a segnare al Cagliari e non ci è sembrato neppure in buone condizioni fisiche. Pronostico 1 o in alternatica Over 1.5 offerto a quota 1.32 sia su Bullibet che su Starcasinò.

Risultato esatto di questa partita

Noi dello staff di Bet Italia Web, ci aspettiamo una partita di inizio stagione ma non ricca di reti segnate Ecco i nostri tre possibili risultati esatti 1-0 / 2-0 /2-1

