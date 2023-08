Per il secondo turno di campionato in Serie A, sabato 26 agosto 2023, alle ore 20.45, allo stadio Bentegodi, si gioca il match tra i padroni di casa del Verona, che ospitano la Roma. Pronostico Verona-Roma, match di Serie A in programma il 26/08/2023, scopri le quote offerte dai bookmaker, lo stato di forma delle due squadre, le probabili formazione e il possibile risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa del Verona, ha esordito alla grande in questa nuova stagione di Serie A, dopo che lo scorso anno si era salvata solo dopo lo spareggio contro lo Spezia. I gialloblù infatti hanno vinto in trasferta ad Empoli per 1 a 0, con la rete della vittoria messa a segno da Bonazzoli.

Discorso inverso invece per la Roma di Josè Mourinho, che nella prima partita di campionato non è andata oltre il pareggio 2 a 2 in casa contro la Salernitana, che ha deluso molto i tifosi giallorossi, che si aspettavano una squadra molto più in forma e propositiva.

Le probabili formazioni di Verona-Roma

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Pellegrini, Cristante, Aouar, Spinazzola; Dybala, Belotti. Allenatore: José Mourinho.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Coppola, Magnani, Dawidowicz; Faraoni, Hongla, Duda, Doig; Mboula, Ngonge; Bonazzoli. Allenatore: Marco Baroni.

Quote offerte dai bookmaker per questa partita di Serie A

Le quote proposte dai bookmaker, vedono favorita la vittoria esterna della Roma, offerta a quota 1.83 su Starcasinò e a quota 1.85 su Netbet, il pareggio giocato a quota 3.40, la vittoria dei padroni di casa del Verona bancata a quota 4.50.

Pronostico Verona-Roma

Non sarà una partita facile per la Roma in trasferta a Verona, anche se le quote delle case di scommessa vedono i giallorossi nettamente favoriti.

Il Verona è partito con il piede giusto in questo nuovo campionato e la squadra sembra in buona forma fisica, la Roma ha faticato con la Salernitana e potrebbe faticare anche contro i veneti. Pronostico X2 a quota 1.20 su Bullibet e a quota 1.23 su Sisal, oppure Over 1.5 a quota 1.40

Risultato esatto di questa partita

Noi dello staff di Bet Italia Web, ci aspettiamo una partita di inizio stagione ma non ricca di reti segnate Ecco i nostri tre possibili risultati esatti 1-1 / 1-2 /2-1

