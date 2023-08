Domenica 27 agosto 2023, alle ore 20.45, si gioca il match valido per la seconda giornata del campionato di calcio in Serie A, tra i padroni di casa del Napoli ospitano il Sassuolo. Pronostico Napoli-Sassuolo, seconda giornata di Serie A del 27/08/2023, scopri il nostro pronostico gratuito, le quote offerte dai bookmaker e il nostro probabile risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

I campioni in carica del Napoli, arrivano a questo esordio casalingo nella nuova stagione di Serie A 2023-2024, dopo la bella vittoria ottenuta nella prima giornata di campionato sul campo del Frosinone per 3 a 1.

La squadra ospite del Sassuolo, allenata dal tecnico Alessio Dionisi, ha iniziato nel peggior dei modi il campionato di Serie A, perdendo in casa per 2 a 0 contro l’Atalanta, con le rete dei bergamaschi messe a segno da De Katelaere e da Zortea.

Le probabili formazioni di Napoli-Sassuolo

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Garcia.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Viti, Vina; Lopez, Henrique; Defrel, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Dionisi.

Quote offerte dai bookmaker per questa partita di Serie A

Per le case di scommessa, il Napoli parte ampiamente favorito per la vittoria di questa partita. Segno 1 offerto vincente a quota 1.33 su Netbet e a quota 1.35 su Starcasinò, il pareggio offerto a quota 5.50, il colpo esterno del Sassuolo paga 8 volte la posta giocata.

Pronostico Napoli-Sassuolo, seconda giornata di Serie A del 27/08/2023

Troppo il divario tecnico tra il Napoli e il Sassuolo, per questo prevediamo una facile vittoria casalinga per il Napoli. A questo proposito preferiamo consigliarvi non il risultato finale, ma l’opzione GOL SI a quota 1.70 su Bullibet e a quota 1.72 su Sisal.

Risultato esatto di questa partita

Noi dello staff di Bet Italia Web, ci aspettiamo una partita di inizio stagione ma ricca di reti segnate Ecco i nostri tre possibili risultati esatti 2-0 / 3-1 /3-0

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.