Il posticipo che chiude la seconda giornata in Serie A, si gioca lunedi’ 28 agosto 2023, alle ore 20.45, allo stadio Sardegna Arena e vede i padroni di casa del Cagliari ospitare l’inter. Cagliari-Inter di Serie A, pronostico gratuito, quote scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Cagliari, neopromossa in Serie A, ha esordito nella prima giornata a Torino, dove ha strappato un prezioso punto, con il pareggio 0 a 0 conquistato sul difficile campo dei granata.

La squadra ospite dell’Inter, allenata anche per questa stagione da Simone Inzaghi, una delle formazione favorite per la conquista dello scudetto, ha battuto nella prima giornata giocata la scorsa settimana il Monza in casa per 2 a 0.

Le probabili formazioni di Cagliari-Inter

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Goldaniga, Dossena, Obert; Zappa, Nandez, Makoumbou, Sulemana, Azzi; Oristanio, Luvumbo. Allenatore: Claudio Ranieri.

Quote offerte dai bookmaker per questa partita di Serie A

La vittoria esterna dell’Inter è nettamente favorita dalle quote offerte dai principali bookmaker italiani. Segno 2 offerto a quota 1.43 su Bullibet e a quota 1.44 su Sisal, il pareggio giocato a quota 4.70, la vittoria interna del Cagliari paga 7 volte la posta giocata.

Pronostico Cagliari-Inter di Serie A

Noi dello staff di Bet Italia Web pensiamo che l’Inter vincerà abbastanza agevolmente questa partita in trasferta a Cagliari. Il divario tra le due squadre di giocatori è troppo evidente e solo una partita negativa dell’Inter, potrebbe riaprire un match già segnato. Pronostico 2

Risultato esatto di questa partita

Noi dello staff di Bet Italia Web, ci aspettiamo una partita di inizio stagione ma con poche reti segnate Ecco i nostri tre possibili risultati esatti 0-1 / 0-2 /1-1

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.