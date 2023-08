Venerdì 1 settembre 2023, alle ore 20.45, allo Stadio Olimpico, la squadra di casa della Roma, ospita il Milan, per uno dei due anticipi della terza giornata del campionato di calcio italiano in Serie A. Roma-Milan, pronostico, risultato esatto e quote scommesse del 1 settembre 2023.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La Roma, ha iniziato la nuova stagione di Serie A con molte difficoltà. Alla prima giornata ha molto faticato e ha raccolto solo un pareggio 2 a 2 interno contro la Salernitana, nella seconda giornata di campionato è arrivata la sconfitta per 2 a 1 a Verona.

Discorso inverso per il Milan, allenato dal tecnico Stefano Pioli, che ha trionfato in entrambe le prime due partite giocate. All’esordio ha vinto 2 a 0 sul difficile campo del Bologna, mentre nella seconda giornata ha superato in casa il Torino, con il punteggio di 4-1.

Le probabili formazioni di Roma-Milan

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Pellegrini, Cristante, Aouar, Spinazzola; El Shaarawy, Belotti. Allenatore: José Mourinho.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders, Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Stefano Pioli.

Quote offerte dai bookmaker per questa partita di Serie A

Per i bookmaker si preannuncia una partita molto equilibrata. Segno 1 offerto vincente a quota 2.75, sia su Netbet che su Starcasinò, il pareggio giocato a quota 3.10, il colpo esterno del Milan, pagato a quota 2.70.

Pronostico Roma-Milan

La Roma deve riscattare un avvio di campionato sottotono, il Milan vuole continuare a vincere e centrare il terzo successo consecutivo. Il nostro pronostico vi consiglia l’opzione GOL Si, che troviamo a quota 1.95 su Bullibet e a quota 1.98 su Sisal.

Risultato esatto di questa partita

Noi dello staff di Bet Italia Web, ci aspettiamo una partita molto equilibrata. Ecco i nostri tre possibili risultati esatti 1-0 / 1-1 /1-2

