Quote e risultati Serie A 3a giornata. Inter e Milan procedono a punteggio pieno, rallenta ancora il Napoli che cala anche nelle lavagne delle quote antepost per il bis scudetto. Adesso una settimana di sosta per le nazionali poi si torna con un derby della Madonnina molto importante.

Quote e risultati Serie A 3a giornata: le statistiche più interessanti del campionato

Inter e Milan procedono a punteggio pieno, seguiti a 2 punti di distanza dalla Juventus e da un incredibile Lecce. Passo falso per il Napoli che, dopo le prime 2 vittorie stagionali, perde in casa contro la Lazio dell’ex Sarri che a sua volta non era partita benissimo. La vera crisi però è quella della Roma che perde ancora e rimane ferma a 1 solo punticino come il Cagliari, e davanti al solo Empoli, unica squadra ancora a secco.

Inter e Milan comandano anche nelle classifiche del capocannoniere con i loro bomber. Lautaro Martinez è già a quota 5 reti, Olivier Giroud lo segue con 4 centri poi c’è Victor Oshimen a 3 reti.

Al momento il campionato è in perfetto equilibrio nelle scommesse Over/Under 2.5 gol. Dopo le prime 3 giornate ci sono esattamente il 50% di partite da Over e il 50% da Under. Nell’ultimo turno leggera prevalenza di Over (60%).

Vediamo anche gli aggiornamenti per le nostre future pick statistiche su Gol 1°/2° Tempo e sui Corner. In particolare sui calci d’angolo per gli Over rimangono perfetti Atalanta, Monza, Salernitana e Sassuolo mentre per sempre Under (sulla linea media di 9.5 corner) Bologna, Fiorentina e Milan. Sempre sui Corner, nelle scommesse 1X2 il Milan e il Napoli hanno sempre vinto mentre Cagliari, Empoli e Genoa non hanno mai calciato più angoli degli avversari nelle prime 3 giornate.

Quote e risultati Serie A 3a giornata: Inter e Milan ottime, perde terreno il Napoli

Milan e Inter impongono il loro ritmo al campionato. Dopo tre giornate le squadre di Pioli e Inzaghi sono a punteggio pieno e non hanno mostrato nessuna debolezza alle avversarie, al punto che nei pronostici si prendono la prima fila per la lotta Scudetto. La Serie A va in pausa con i nerazzurri che sono proposti campioni d’Italia sulla lavagna scommesse a quota @3.00, con i rossoneri che dopo la convincente vittoria in casa della Roma si avvicinano fino @3.75. Al contrario, il Napoli perde fiducia dopo la sconfitta casalinga contro la Lazio; i campioni d’Italia ora sono terzi tra i pretendenti al titolo per una quota di @4.50.

La Roma paga un inizio di stagione pessimo, con appena un punto conquistato in tre partite e soprattutto una differenza che è sembrata enorme rispetto al Milan nel primo confronto stagionale contro una big: Mourinho perde di vista i suoi avversari e per ora si gioca campione d’Italia addirittura @30 volte la posta, come Atalanta e Lazio. Ecco tutte le quote SNAI.

Prossimo Turno: prima le nazionali poi il derby di Milano

La settimana di sosta lascia spazio alle Nazionali ma dal 16 settembre si tornerà con una 4° giornata di Serie A davvero interessante, aperta subito da Juventus-Lazio e a seguire c’è il big match tanto atteso, il derby della Madonnina tra Inter-Milan, le uniche squadre a punteggio pieno. Le prime quote di Planetwin365 favoriscono i nerazzurri che hanno subito attirato il 42% delle preferenze degli scommettitori per la vittoria, rispetto al 31% per i rossoneri.

