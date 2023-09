Sabato 16 settembre, alle ore 18, è in programma il Derby di Milano, tra i padroni di casa dell’Inter che ospitano i cugini del Milan, match valido per la quarta giornata del campionato italiano di calcio in Serie A. Pronostico Inter-Milan di Serie A, pronostico gratuito, quote scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

I padroni di casa dell’Inter, arrivano a questo derby con 9 punti conquistati dopo 3 partite di Serie A giocate, con 8 reti segnate e ancora nessun gol subito. I neroazzurri hanno vinto contro Monza 2 a 0 e Fiorentina 4 a 0 in casa e in trasferta per 2 a 0 a Cagliari.

Anche il Milan, allenato dal tecnico Stefano Pioli, arriva a questo scontro diretto contro l’Inter, a punteggio pieno, con 9 punti raccolti dopo 3 giornate di Serie A giocate. I rossoneri hanno battuto Bologna e Roma in trasferta e vinto in casa contro il Torino per 4 a 1.

Le probabili formazioni di Inter-Milan

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Thiaw, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Jovic, Rafael Leao.

Quote offerte dai bookmaker per questa partita di Serie A

Per i bookmaker si preannuncia una partita equilibrata, ma dove l’Inter è data per favorita. La vittoria interna è offerta a quota 2.15 , sia su Sisal che su Netbet, il pareggio giocato a quota 3.50, la vittoria del Milan pagata a quota 3.40.

Pronostico Inter-Milan di Serie A

Il derby è già di persè una partita molto difficile da pronosticare, ma questo derby di Milano che arriva in un momento dove le due squadre sono in forma è ancora più complicato.

L’Inter rimane la squadra favorita, visto che potrà contare anche sul tifo dei propri tifosi e una difesa per ora imbattibile, ma attenzione perchè il Milan è una squadra ben strutturata e ha vinto giocando bene i tre match fino ad oggi disputati.

Pronostico 1X a quota 1.30 oppure GOL SI a quota 1.70 sia su Marathonbet che su Goldbet

Risultato esatto di questa partita

Noi dello staff di Bet Italia Web, ci aspettiamo una partita conm poche reti segnate. Ecco i nostri tre possibili risultati esatti 1-1 / 2-1 /1-0

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 a settimana per 5 settimane sulle scommesse perse. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 3.8 Visita il sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.