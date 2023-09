Pronostico Fiorentina-Atalanta, quote scommesse Serie A del 17/09/2023

Per la quarta giornata del campionato di calcio italiano di Serie A, domenica 17 settembre 2023, alle ore 18, allo Stadio Franchi di Firenze, scendono in campo i padroni di casa della Fiorentina e la squadra ospite dell’Atalanta. Pronostico Fiorentina-Atalanta, quote scommesse e risultato esatto Serie A del 17/09/2023.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La formazione di casa della Fiorentina, arriva a questo match di Serie A contro l’Atalanta, con 4 punti in classifica, frutto della vittoria ottenuta in trasferta a Genova contro il Genoa per 4 a 1, del pareggio interno 2 a 2 contro il Lecce e della pesante sconfitta subita a Milano, contro l’Inter per 4 a 0.

La squadra bergamasca dell’Atalanta, allenata dal tecnico Gian Piero Gasperini, arriva in Toscana con 6 punti in classifica, a pari merito con Verona e Napoli. I neroazzurri hanno vinto i match contro Sassuolo in trasferta e Monza in casa e sono stati sconfitti a Frosinone per 2 a 1.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Atalanta

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur Melo, Mandragora; Ikonè, Bonaventura, Kouamé, Nzola. Allenatore: Vincenzo Italiano.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Scamacca. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Quote offerte dai bookmaker per questa partita di Serie A

Partita molto equlibrata nelle quote offerte dalle principali case di scommessa. Segno 1 giocato vincente a quota 2.35 su Netbet e a quota 2.40 su Marathonbet, il pareggio offerto a quota 3.50, la vittoria esterna bancata a quota 2.85.

Pronostico Fiorentina-Atalanta di Serie A

La Fiorentina deve riscattare la pesante sconfitta subita a Milano, mentre i bergamaschi dell’Atalanta si potrebbero accontentare anche di un punto in questa complicata trasferta di Firenze. Pronostico 1X a quota 1.40, o GOL SI offerto a quota 1.60 sia su Sisal che su Goldbet

Risultato esatto di questa partita

Noi dello staff di Bet Italia Web, ci aspettiamo una partita ricca di reti segnate. Ecco i nostri tre possibili risultati esatti 1-1 / 2-1 /1-2

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 a settimana per 5 settimane sulle scommesse perse. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 3.8 Visita il sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.