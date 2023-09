Domenica 17 settembre 2023, alle ore 20.45, allo Stadio Olimpico, si affrontano i padroni di casa della Roma, che ospita la squadra dell’Empoli, per il quarto turno del campionato di calcio di Serie A. Roma-Empoli, pronostico, risultato esatto e quote scommesse.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La formazione di casa della Roma, è la squadra che più ha deluso tra le big, in questo inizio di stagione in Serie A. Infatti i giallorossi si trovano con un solo punto in classifica dopo tre giornate giocate, frutto del pareggio ottenuto in casa per 2 a 2 contro la Salerintana alla prima giornata di campionato, a cui sono seguite le sconfitte a Verona per 2 a 1 e in casa contro il Milan per 2 a 1.

L’Empoli, allenata dal tecnico Paolo Zanetti, arriva a Roma, ultima in classifica con 0 punti e con 0 reti segnate. La squadra toscana ha infatti perso in casa contro il Verona per 1 a 0, in trasferta a Monza per 2 a 0 e in casa contro la Juventus per 2 a 0.

Le probabili formazioni di Roma-Empoli

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Ndicka, Smalling, Llorente; Kristensen, Aouar, Pellegrini, Cristante, Zalewski; Lukaku, Dybala. Allenatore: José Mourinho.

Empoli (4-3-3): Berisha, Bereszynski, Ismajli, Luperto, Pezzella; Fazzini, Marin, Maleh; Baldanzi, Caputo, Cambiaghi. Allenatore: Paolo Zanetti.

Quote offerte dai bookmaker per questa partita di Serie A

Per i bookmaker la Roma è ampiamente favorita per la vittoria di questa partita. Segno 1 bancato vincente a quota 1.45 sia su Marathonbet che su Sisal, il pareggio offerto a quota 4.50, la vittoria esterna dell’Empoli a quota 7.50. Pronostico 1

Risultato esatto di questa partita

Noi dello staff di Bet Italia Web, ci aspettiamo una partita con diverse reti segnate. Ecco i nostri tre possibili risultati esatti 2-0 / 1-0 /2-1

