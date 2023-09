Il posticipo di lunedì 17 settembre 2023, alle 20.45, si gioca allo stadio Bentegodi, il match tra Verona-Bologna, valido per il quarto turno di campionato in Serie A. Pronostici Serie A: Verona-Bologna, posticipo di lunedì 17 settembre 2023. scopri le quote offerte dai bookmaker, il nostro pronostico gratuiti, il probabile risultato finale.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Verona, arriva a questo posticipo serale della quarta giornata del campionato di Serie A, con 6 punti conquistati dopo 3 giornate, a pari merito con Napoli e Atalanta.

La squadra veneta ha vinto all’esordio per 1 a 0 ad Empoli, a cui è seguita la vittoria interna per 2 a 1 contro la Roma e la sconfitta subita in trasferta a Sassuolo per 3 a 1.

Il Bologna, allenato da Mister Thiago Motta, si presenta a Verona con 4 punti in classifica, frutto della sconfitta subita contro il Milan in casa per 2 a 0, il buon pareggio esterno conquistato contro la Juventus per 1 a 1 e la vittoria ottenuta in casa contro il Cagliari per 2 a 1.

Le probabili formazioni di Verona-Bologna

VERONA: Montipò, Faraoni, Hien, Magnani, Dawidowicz, Doig, Duda, Serdar, Lazovic, Folorunsho, Ngonge.

BOLOGNA: Skorupski, Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen, Moro N., Freuler, Orsolini, Ferguson, Ndoye, Zirkzee.

Quote offerte dai bookmaker per questa partita di Serie A

Partita che si preannuncia molto equilibrata quella tra Verona-Bologna, secondo le quote offerte dai principali bookmaker. Segno 1 bancato vincente a quota 3.20, sia su Marathonbet che su Goldbet, il pareggio giocato a quota 3.30, la vittoria esterna pagata a quota 2.30.

Pronostici Serie A: Verona-Bologna

Partita molto delicata da pronosticare questa tra il Verona, che ha avvuto un brillante avvio di campionato e il Bologna, che dopo due partite di fuoco contro Milan e Juventus ha portato a cas ai primi 3 punti contro il Cagliari. Pronostico 1-2 a quota 1.30 o GOL SI a quota 1.85 su Sisal e su Netbet.

Risultato esatto di questa partita

Noi dello staff di Bet Italia Web, ci aspettiamo una partita con poche reti segnate. Ecco i nostri tre possibili risultati esatti 1-1 / 0-0 /0-1

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.