Quote e risultati Serie A 4a giornata. Vediamo tutti gli aggiornamenti sul campionato di calcio italiano. L’Inter ha dominato nel derby e rimane l’unica a punteggio pieno, al contrario di un pessimo Empoli che ha perso 0-7 contro la Roma e rimane ultima con 0 punti. Il prossimo turno ci sarà proprio Empoli-Inter.

Quote e risultati Serie A 4a giornata: Inter sempre più lanciata verso lo scudetto

La quarta giornata di campionato di Serie A ha portato le prime sostanziali modifiche alle quote scudetto, con i nerazzurri che siglano il primo allungo della stagione. Dal 3,35 offerto prima della sosta, la squadra di Inzaghi si gioca ora @2,20.

Attenzione anche alla Juventus, che dopo la vittoria sulla Lazio aggancia il Milan al secondo posto in tabellone (da 4,75 a @3,85) e apre la rincorsa all’Inter. A perdere ancora terreno è invece il Napoli, che paga il pareggio con il Genoa passando da 4,75 a @5,25. Protagonista della vittoria più larga di giornata, la Roma rimane invece l’outsider @25 volte la posta, seguita da Atalanta @31 e Lazio @34.

Quote e risultati Serie A 4a giornata: Capocannoniere, sale Vlahovic

Dusan Vlahovic trascina la Juventus contro la Lazio, con una doppietta e si porta a -1 dalla vetta della classifica capocannonieri occupata da Lautaro Martinez, a secco per la prima volta in stagione. Il serbo capocannoniere si gioca @4,50, al terzo posto in lavagna dietro proprio al capitano nerazzurro, visto al primo posto a fine stagione @3,05, tallonato dal capocannoniere in carica, Victor Osimhen, il cui bis si gioca @2,75.

A quota 4 reti (come Vlahovic) c’è Olivier Giroud, anche lui a digiuno nel derby di Milano, e ora offerto @10, mentre avanza per i bookie la coppia romanista Romelu Lukaku-Paulo Dybala, entrambi a segno per la prima volta in campionato contro l’Empoli. Il belga vale @12 volte la posta, mentre la “Joya” capocannoniere sale @21.

Quote e risultati Serie A 4a giornata: corsa Champions League

La vittoria dell’Inter nel derby ha convinto i bookmaker anche per la top-4, con gli uomini di Inzaghi che sono i meglio quotati per un approdo tra le prime quattro della classe a fine stagione, con micro quota @1,10. Nonostante l’umiliante sconfitta il Milan sono la seconda squadra sulla lavagna dei quotisti. La semifinale dello scorso anno e il buon avvio pre-derby proiettano Pioli nella prossima Champions League @1,33.

Inseguono Juve e Napoli nella corsa alla Champions League. I bianconeri hanno meno impegni e si concentreranno sul campionato, per cui la possibilità che chiudano la stagione tra le prime quattro, secondo i betting analyst, @1,40. Per i campioni d’Italia, invece, c’è ottimismo nonostante la partenza a rilento in Serie A: il Napoli in Champions si gioca @1,36. Nella rincorsa alla massima competizione europea, le prime contendenti sono Atalanta e Roma: i bergamaschi vedono il ritorno nell’Europa che conta a 3,50; a 3,75 la Roma, con Mourinho che si affida ai gol di Lukaku (41 le reti europee di Big Rom in carriera) per l’assalto alla vetta della classifica.

Più indietro la Lazio, un cui secondo piazzamento consecutivo in zona Champions si gioca @4,50. Non è esclusa la sorpresa Fiorentina, che punta a consolidare lo status di squadra europea : una qualificazione della Viola si gioca @6.

Quote e risultati Serie A 4a giornata: retrocessione, l’Empoli rischia

Zero punti e zero goal nelle prime quattro giornate, uniti al pesante 7-0 subito in casa della Roma non fanno dormire sogni tranquilli ai tifosi dell’Empoli, ultima della classe e prima in quota per la possibile retrocessione in Serie B. Si gioca infatti @1,57 la retrocessione dei toscani, seguiti dal Frosinone, reduce dalla clamorosa rimonta ottenuta allo “Stirpe” contro il Sassuolo e dai 7 punti conquistati nelle ultime tre. Nonostante l’avvio sprint degli uomini di Eusebio Di Francesco si gioca @1,80 il pronto ritorno in serie cadetta dei ciociari.

Per l’ultimo posto, in pole un’altra neopromossa, il Cagliari (ancora senza vittorie) offerto @2,25, con la Salernitana, altra squadra con ancora lo zero nella casella delle vittorie, vista @2,80. Più lontana, a quota @3,50, la grande sorpresa di queste prime partite, il Lecce, ancora imbattuto e attualmente in quarta posizione.

Statistiche e Betting Trends

In Serie A siamo spaccati al 50-50 i Gol SI e Gol NO mentre gli Over 2.5 gol sono leggermente avanti (55%) sugli Under (45%). Al momento abbiamo visto il 45% di partite vinte dalle squadre di casa, il 30% di vittorie in trasferta e il 25% di pareggi. Il Frosinone, con un avvio sopra le attese, è la miglior squadra come rendimento nelle scommesse, davanti a Verona ed Inter. Ancora in attesa della prima vittoria 4 squadre: Empoli, Udinese, Salernitana e Cagliari.

Prossimo Turno: testa coda Empoli-Inter

Dal 22 al 24 settembre si gioca la 5° giornata di Serie A. Non ci sono grossi big match, forse la sfida più interessante è Sassuolo-Juventus si sabato pomeriggio, al Mapei Stadium, con i neroverdi sfavoriti @3.80 e appoggiati dal 25% delle scommesse, mentre il 50% punta sulla vittoria dei bianconeri.

Il lunch match di domenica è il testa coda Empoli-Inter. I nerazzurri sono gli unici a punteggio pieno in campionato, giocheranno anche in Europa in settimana, ma sono favoriti @1.32 e appoggiati dal 71% delle prime scommesse, rispetto al 11% della vittoria dell’Empoli, quotata @8.90 dopo l’imbarazzante 0-7 contro la Roma.

Approposito di giallorossi, l’ultima partita di domenica sera è un altro match interessante, Torino-Roma. I granata sono leggermente favoriti @2.98, la squadra di Mourinho @2.52 col pareggio da non escludere @3.50, e infatti ha una quota più bassa del solito per la X. Anche gli scommettitori sono spaccati, le prime puntate danno al 32% la vittoria del Torino e al 37% per la Roma, con un 32% di pareggi.

