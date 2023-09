Il posticipo di venerdì 22 settembre 2023, delle ore 18.30 in Serie A, vede i padroni di casa della Salernitana, ospitare allo Stadio Arechi, il Frosinone, per la quinta giornata. Pronostico Salernitana-Frosinone, risultato esatto e quote per le tue scommesse.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La Salernitana, arriva a questo match casalingo, valido per il quinto turno del campionato italiano di Serie A, senza aver vinto ancora una partita, con 2 punti in classifica, frutto di 2 pareggi e altrettante sconfitte.

Il Frosinone, allenato da Mister Eusebio Di Francesco, arriva a Salerno con 7 puntgi in classifica dopo 4 giornate giocate, frutto di 2 vittorie ottenute in casa contro Atalanta e Sassuolo, un pareggio e della sconfitta subita in casa contro il Napoli per 3 a 1.

Probabili Formazioni di Salernitana-Frosinone

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Bohinen, Legowski, Bradaric; Kastanos, Candreva; Botheim. Allenatore: Paulo Sousa.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Caso. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Quote offerte dai bookmaker per questa partita di Serie A

Partita molto equilibrata nelle quote offerte dai bookmaker. Segno 1 giocato vincente a quota 2.45 su Unibet e a quota 2.50 su Marathonbet, il pareggio proposto a quota 3.20, la vittoria esterna giocata a quota 3.

Pronostico Saleritana-Frosinone

La Salernitana deve cercare la prima vittoria stagionale in casa, ma si trova di fronte un Frosione in forma, che ha già raccolto 7 punti e non vuole fermarsi a Salerno. Pronostico X a quota 3.20.

Risultato esatto

Noi dello staff di Bet Italia Web, ci aspettiamo una partita ricca di reti, ecco i nostri tre possibili risultati esatti 1-1/2-1/1-2.

