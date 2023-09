I rossoneri sono alla terza partita a San Siro nell’ultima settimana, alla ricerca della vittoria. Ospite l’Hellas Verona di Marco Baroni, che ha cominciato bene questo inizio di Serie A. Milan-Verona pronostico gratuito, quote scommesse e probabili formazioni

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Milan viene dal pareggio a reti inviolate in Champions League contro il Newcastle, dove i rossoneri possono recriminare per le occasioni non sfruttate. In campionato sono a 9 punti, frutto delle prime 3 vittorie dopo la batosta nel derby di sabato scorso per 5-1.

Il Verona è partito forte. Sono 7 i punti in classifica, figli di due vittorie ed un pareggio nell’ultima in casa contro il Bologna. Tra le sue vittime illustri, in questo avvio, la Roma di Jose Mourinho alla seconda giornata di campionato.

Curiosità statistica: l’ultimo club veneto a vincere a San Siro contro i rossoneri è stato il Vicenza per 1-0 nel lontano settembre del 1997.

Probabili Formazioni di Milan-Verona

Milan (4-3-3): Sportiello; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All.: Pioli

Verona (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Hongla, Duda, Terracciano; Ngonge, Lazovic; Bonazzoli. All.: Baroni

Stefano Pioli continuerà nel turnover. Dentro Simon Kjaer e Yunus Musah, per far rifiatare Malik Thiaw e Ruben Loftus-Cheek. In attacco confermati Olivier Giroud e Rafa Leao alla ricerca di riscatto.

Marco Baroni dovrà fare a meno degli infortunati Josh Doig e Michael Folorunsho. Al loro posto dovrebbero giocare Filippo Terraciano e Darko Lazovic.

Quote offerte dai bookmaker per Milan-Verona

Le quote dei bookmakers, vedono favoriti i rossoneri offerti vincenti a quota a 1,39 su Bullibet e a quota 1.43 su Marathonbet, il pareggio è quotato 4.70, mentre la vittoria in trasferta è pagata 9 volte la posta giocata.

Pronostico per questa partita di Serie A

Ci si può aspettare una riscossa da parte del Milan? Probabilmente sì, ma puntiamo su una sfida con almeno due goal.

Pronostici Multigoal 2-5 a quota 1,32 su Sisal e su Goldbet, Multigoal Casa 2-4 a quota 1.60

Pronostico Special su Milan – Verona

La quota non regala assolutamente nulla, ma dopo la prova indolente in Champions League, il tifo rossonero si aspetta una risposta dal suo giocatore più importante. Rafael Leao segna o fa assist a quota 1,67 su Sisal.

Risultato esatto

Risultato esatto puntiamo su i seguenti esiti: 2-1 / 2-0 / 3-1

