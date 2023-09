I biancocelesti, con ancora negli occhi il gol del proprio portiere Ivan Provedel allo scadere in Champions League, ospitano sabato 23 settembre 2023, alle ore 20.45, il Monza di Raffaele Palladino in campionato. Pronostico Lazio-Monza di Serie A, quote scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La Lazio sembra lontana parente della squadra dello scorso anno. In campionato solo 3 punti, conquistati in casa dei campioni in carica del Napoli, su quattro incontri. In Champions League è arrivato il pareggio allo scadere contro l’Atletico Madrid, a dire il vero meritato.

Un punto in più per i brianzoli in classifica di Serie A, frutto della vittoria contro l’Empoli ed il pareggio nell’ultima di campionato contro il Lecce. Mattatore, fin qui, “El Flaco” Andrea Colpani autore di tutte e 3 le reti della sua squadra.

Probabili Formazioni di Lazio-Monza

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; Birindelli, Pessina, Gagliardini, Ciurria; Colpani, Mota; Colombo. All.: Palladino

Maurizio Sarri, tenendo fede al suo credo, farà poco turnover. Dovrebbe tornare titolare in difesa Nicolò Casale per Patric ed a centrocampo favorito Mattéo Guendouzi su Daichi Kamada. Quotazioni in ascesa per Nicolò Rovella, ex della gara. Il tridente non si tocca.

Recupera in porta Michele Di Gregorio, out nell’ultima di Serie A. Squalifcato Luca Caldirola, sarà sostituito da Andrea Carboni. L’ex interista Danilo D’Ambrosio è recuperato e dovrebbe avere posto in panchina. In attacco l’infortunato Gianluca Caprari sarà sostituito da Dany Mota.

Quote offerte dai bookmaker per questa partita di Serie A

Le quote dei bookmakers, danno i biancocelesti della Lazio, favoriti per la vittoria del match a quota a 1,81 su Unibet e a quota 1.83 su Sisal. Il pareggio è quotato a 3.78, mentre la vittoria in trasferta del Monza si gioca a quota 4.30.

Pronostico Special su Lazio-Monza

Ci piacciono due quote 2.25. La prima è il gol di Ciro Immobile marcatore duo su Sisal, solo un goal per lui finora. Addirittura nessun bonus fantacalcisto per Mattia Zaccagni, il centrocampista con il valore più alto nel fanta gioco calcistico. Segna o fa assist è quotato a 2.25.

Risultato esatto

Risultato esatto di Lazio-Monza, puntiamo su i seguenti esiti finali: 2-1 / 3-1 / 3-0

