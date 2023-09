Domenica 23 settembre 2023, alle ore 15, allo stadio Gewiss Stadium di Bergamo, i padroni di casa dell’Atalanta, ospitano il Cagliari, per un match valido per la quinta giornata di Serie A. Atalanta-Cagliari pronostico gratuito, quote scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa dell’Atalanta arriva a questa partita, dopo il successo ottenuto giovedi in Europa League in casa per 2 a 0 contro il Rakow. In campionato, i bergamaschi hanno raccolto 6 punti in 4 partite giocate, frutto di 2 vittorie interne e due sconfitte esterne.

Il Cagliari, allenato da Mister Claudio Ranieri, arriva a Bergamo con soli due punti in classifica in Serie A, frutto dei due pareggi ottenuti contro Torino in trasferta e Udinese in casa e di due sconfitte.

Probabili Formazioni di Atalanta-Cagliari

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, De Ketelaere. All. Gasperini.

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Hatzidiakos, Dossena, Obert; Zappa, Nandez, Makoumbou, Sulemana, Augello; Pavoletti, Luvumbo. All. Ranieri.

Quote offerte dai bookmaker per Atalanta-Cagliari

Per le case di scommessa è l’Atalanta la squadra favorita per la vittoria di questa partita. Segno 1 bancato vincente a quota 1.40 sia su Unibet che su Sisal, il pareggio giocato a quota 5.10, la vittoria ospite pagata 8 volte la posta giocata.

Atalanta-Cagliari pronostico gratuito

La suqadra di Bergamo ha vinto tutti e due gli incontri di Serie A disputati in casa e pensiamo possa vincere anche questa partita casalinga contro il Cagliari, che invece cercherà invece di difendersi ed uscire dal campo con un buon pareggio. Pronostico 1

Risultato esatto

Per il isultato esatto del match tra Atalanta e Cagliari puntiamo sui seguenti esiti: 2-1 / 2-0 / 1-0

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.