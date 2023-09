Per la quinta giornata del campionato di calcio italiano di Serie A, domenica 24 settembre 2023, alle ore 18, si affrontano il Bologna e i campioni in carica d’Italia del Napoli. Pronostico Bologna-Napoli di Serie A, risultato esatto e quote scommesse.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La formazione di casa del Bologna, dopo quattro giornate di Serie A, ha raccolto 5 punti, frutto della vittoria ottenuta in casa contro il Cagliari 2 a 1, di due pareggi e della sconfitta subita nella gara di esordio in casa contro il Milan per 2 a 0.

La formazione azzurra del Napoli, arriva a Bologna dopo la vittoria ottenuta in Champions League, 2 a 1 in trasferta a Braga. In Serie A, invece il Napoli di Rudi Garcia, è solo al quinto posto con 7 punti conquistati nelle prime 4 giornate giocate e reduce dal pareggio ottenuto in trasferta contro il Genoa per 2 a 2.

Probabili Formazioni di Bologna-Napoli

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Rudi Gacia.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Beukema, Kristiansen; Moro, Freuler; Ndoye, Ferguson, Karlsson; Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta.

Quote offerte dai bookmaker per questa partita di Serie A

Napoli favorito dalle quote offerte dai principali bookmaker per questa trasferta a Bologna. Segno 2 giocato vincente a quota 1.95 su Unibet e a quota 1.98 su Sisal, il pareggio bancato a quota 3.50, la vittoria interna offerta a quota 3.70.

Pronostico Bologna-Napoli di Serie A

Partita non facile per il Napoli, dopo il pareggio contro il Genaoa dello scorso turno di Serie A, cercherà di sbancare Bologna, stadio non facile da espugnare. Il Bologna viene dal pareggio a reti inviolate di Verona. Pronostico X2 a quota 1.25 su Marathonbet e Goldbet

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 a settimana per 5 settimane sulle scommesse perse. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 3.8 Visita il sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione 4 Bonus Benvenuto: €10 + 25 free spins

Apri un conto Unibet e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse di €10 + 25 free spins per giocare alla slot Extra Chilli 4.5 Visita il Sito Recensione

Risultato esatto

Noi dello staff di Bet Italia Web, ci aspettiamo una partita ricca di reti, ecco i nostri tre possibili risultati esatti 1-1/2-1/1-2.

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.