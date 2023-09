Pronostico Cagliari-Milan pronostico gratuito, quote e risultato esatto

Nel primo turno infrasettimanale di questa stagione, trasferta in sardegna per il Milan di Stefano Pioli. Punti importanti in palio per i rossoblu di Claudio Ranieri, penultimi in classifica. Pronostico Cagliari-Milan di Serie A, risultato esatto e le quote scommesse.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Cagliari è fermo a due punti, frutto dei pareggi contro Torino ed Udinese. Il problema principale dei sardi finora è il reparto offensivo, solo un gol in cinque giornate di campionato.

Il Milan ha ripreso la rincorsa ai cugini nerazzurri con la vittoria di misura sul Verona di sabato. Sono 12 punti fin qui per i rossoneri, che hanno in stagione un solo pareggio ma in Champions League.

Le probabili formazioni di Cagliari-Milan

Cagliari (3-5-2): Radunovic; Wieteska, Dossena, Hatzidiakos; Azzi, Deiola, Makoumbou, Jankto, Nandez; Shomurodov, Petagna. All.: Ranieri

Milan (4-3-3): Sportiello; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Reijnders, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Okafor. All.: Pioli

Claudio Ranieri proverà a cambiare qualcosa dopo la trasferta di Bergamo. Recuperato Mateusz Wieteska, a centrocampo dovrebbe rientrare Jakub Jankto.

In attacco scalpita per una maglia da titolare Andrea Petagna, ex delle giovanili rossonere. Per lui un solo gol contro il Milan in carriera, quando vestiva la maglia della Spal.

Stefano Pioli dovrebbe tornare per la trasferta in Sardegna alla difesa a 4, con Davide Calabria e Theo Hernandez sulle fascie dopo un turno di riposo.

A centrocampo, infortunato Rade Krunic, sarà sostituito nel ruolo da Tijjani Reijnders. In attacco ci sarà l’esordio dal primo minuto per Noah Okafor, da capire se al posto di Olivier Giroud o Rafa Leao.

Dove vederla

Cagliari-Milan, mercoledì 27 settembre, sarà trasmessa in diretta alle 18.30 su Sky e Dzan

Quote offerte dai bookmaker per Cagliari-Milan

Le quote dei bookmakers danno i rossoneri favoriti per la vittoria a quota 1,57 su Sisal e quota 1.59 su Marathonbet il pareggio è quotato 4.15, mentre la vittoria dei sardi a 6.50.

Pronostico per questa partita di Serie A

Può essere la partita della svolta per il Cagliari? Difficile da prevedere. La quota della vittoria del Milan non regala assolutamente nulla. I rossoneri non segnano due goal da prima della pausa per le nazionali.

Pronostici Multigoal 2-5 a quota 1.36 Sisal e Goldbet, Milan Over 1.5 a quota 1.61 su Unibet e Bullibet

Pronostico Special su Cagliari-Milan

Puntiamo su due cartellini duo su Sisal tra i sardi. Nathan Nandez a 3.25 e Jakub Jankto a 4.00 dovranno provare a contenere le azioni offensive sui lati, dove probabilmente il Milan tornerà a giocare con una certa insistenza.

Risultato esatto

Risultato esatto di Cagliari-Milan, puntiamo su i seguenti esiti: 1-2 / 0-2 / 1-3

