Scontro salvezza al Castellani di Empoli. I padroni di casa, dopo la sconfitta di misura contro l’Inter capolista, ospitano la Salernitana avanti di due punti in classifica rispetto ai toscani. Empoli-Salernitana di Serie A, pronostico gratuito, quote scommesse e probabili formazioni.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

L’Empoli è stata la prima squadra ad esonerare il tecnico in questa stagione in Serie A. E’ arrivato Aurelio Andreazzoli, volto conosciuto in società, a sostituire Paolo Zanetti.

La prestazione contro l’Inter è stata positiva, con una sconfitta arrivata solo per un eurogoal di Federico Di Marco. I toscani sono l’unica squadra a non aver segnato ancora in questo campionato.

La Salernitana ha solo due punti in classifica, frutto dei pareggi arrivati nella prima giornata di campionato a Roma contro i giallorossi e nell’ultima in casa con il Frosinone.

Le probabili formazioni di Empoli-Salernitana

Empoli (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Bastoni; Fazzini, Ranocchia, Maleh; Baldanzi; Cambiaghi, Caputo. All.: Andreazzoli

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Bohinen, Legowski, Bradaric; Candreva, Kastanos; Cabral. All.: Paulo Sousa

Aurelio Andreazzoli spera di recuperare Ardian Ismajli, uscito per infortunio contro l’Inter. A centrocampo si giocano il posto diversi giocatori. Dovesse trovare spazio in questo reparto Simone Bastoni, come terzino potrebbe giocare uno tra Giuseppe Pezzella e Liberato Cacace.

In attacco favorito Francesco “Ciccio” Caputo, con pronti a prendere posto Mattia Destro e Stiven Sphendi, che ha esordito da titolare contro l’Inter non sfigurando.

Nella Salernitana meno dubbi di formazione per il portoghese Paulo Sousa. Jovane Cabral dovrebbe esssere confermato in attacco, visto l’infortunio occorso a Chukwubuikem Ikwuemesi, oltre a Boulaye Dia.

Quote offerte dai bookmaker per Empoli-Salernitana

Le quote dei bookmakers vedono favoriti i padroni di casa a quota 2.30 su Sisal e Unibet. Il pareggio è quotato 3.42, mentre la vittoria in trasferta a quota 3.25.

Pronostico per Empoli – Salernitana

Arriverà il primo gol dell’Empoli? La quota è bassa 1.22 su Sisal. Ci piace la quota della doppia chance in favore dei padroni di casa, alla ricerca del primo punto in campionato.

Pronostici 1X 1.35 su Unibet

Pronostico Special su questa partita di Serie A

Anche se siamo alle prime battute, questa partita si può definire già uno scontro salvezza. L’over 4,5 cartellini a 2.10 Sisal ci sembra una buona giocata. La Salernitana finora ha avuto 15 cartellini, l’Empoli 11 e sono tra le prime in classifica in questa specialità.

Risultato esatto

Risultato esatto puntiamo su i seguenti esiti: 1-1 / 2-1 / 1-0

