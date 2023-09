Situazione particolare in casa dei campioni d’Italia in carica. Il pareggio di Bologna ha lasciato ulteriori strascichi soprattutto sulla gestione di Rudi Garcia dei fuoriclasse in squadra. Pronostico Napoli – Udinese di Serie A, risultato esatto e le quote scommesse.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Napoli ha 8 punti in classifica e viene da due pareggi consecutivi in campionato, con in mezzo la vittoria a Braga in Champions League.

L’Udinese ha due punti, frutto di tre pareggi consecutivi, prima della sconfitta nell’ultima di campionato in casa contro la Fiorentina.

Le probabili formazioni di Napoli – Udinese

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Garcia

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Guessand; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca. All.: Sottil

Scelte obbligate per Rudi Garcia per i difensori centrali con assenti i titolari Juan Jesus e Amir Rahmani. Mario Rui dovrebbe vincere il ballottaggio con Mathias Olivera. In attacco affianco agli intoccabili dovrebbe trovar spazio Matteo Politano, con Giacomo Raspadori pronto ad entrare a gara in corso.

Andrea Sottil non ha molta libertà di scelta, visto la lista lunga di infortunati. Saranno di nuovo Lorenzo Lucca e Florian Thauvin la coppia d’attacco. Roberto Pereyra dovrebbe partire dalla panchina, Lazar Samardzic è l’autore dell’unico gol bianconero fin qui.

Dove poter vedere la partita in TV

La partita sarà visibile mercoledì 27 settembre alle ore 20.45 su DAZN.

Quote offerte dai bookmaker per Napoli – Udinese

I partenopei sono favoriti a quota 1.38 su Sisal e 1.40 su marathonbet. Il pareggio a 5.03 bullibet e la vittoria dell’Udinese a 8.50 Unibet.

Pronostico per questa partita di Serie A

La reazione dei campioni in carica ci può essere. Allo stesso tempo ci può essere il secondo goal in campionato dell’Udinese, fermata da un super Pietro Terraciano nell’ultima partita.

Pronostici Goal 1.90 su Sisal e Goldbet

Pronostico Special su Napoli – Udinese

Ci riproviamo con Khvicha Kvaratskhelia segna o fa un assist a 1.67.

Risultato esatto

Risultato esatto puntiamo su i seguenti esiti: 2-1 / 3-1 / 2-2.

