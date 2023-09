Partita molto interessante in Brianza tra Monza e Bologna, due squadre che puntano ad essere la rivelazione di questa stagione in Serie A. Pronostico Monza – Bologna di Serie A, risultato esatto e le quote scommesse.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Due pareggi consecutivi per 1-1 contro Lecce e Lazio per i brianzoli. Cinque punti in classifica totali e quattro goal fatti per il Monza, con Andrea Colpani capocannoniere con 3 goal.

Il Bologna segue nel nome del pareggio. Ben 3 in 5 partite disputate (come Salernitana ed Udinese), ha un punto in più in classifica rispetto ai rivali di giornata. Polveri bagnate nelle ultime due giornate e solo 3 gol segnati finora per i felsinei.

Le probabili formazioni di Monza – Bologna

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Mari, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kiriakopoulos; Colpani, Dany Mota; Colombo. All.: Palladino

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumì, Kristensen; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Karlsson; Zirkzee. All.: Thiago Motta

Raffaele Palladino conferma, per dieci undicesimi, la squadra che ha giocato a Roma contro la Lazio. L’unico cambio dovrebbe essere Luca Caldirola, rientrante dalla squalifica, al posto di Andrea Carboni.

Thiago Motta rilancerà Riccardo Orsolini dal primo minuto, al posto di Dan Ndoye. Lorenzo De Silvestri sostituirà l’infortunato Stefan Posch.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 a settimana per 5 settimane sulle scommesse perse. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 3.8 Visita il sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione

Dove vederla in TV

Monza – Bologna sarà trasmessa in diretta su DAZN, giovedì 28 settembre dalle ore 18:30.

Quote offerte dai bookmaker per Monza – Bologna

La vittoria del Monza è offerta dai bookmakers a 2.40 Sisal e 2.43 Unibet. Il pareggio a 3.35 Bullibet e la vittoria dei rossoblu a 3.02 Bullibet e 2.92 Marathonbet. Comparazione delle migliori quote 1X2 su questa partita.

Pronostico per questa partita di Serie A

Al totocalcio diremmo “partita da tripla”. Sull’esito non sappiamo sbilanciarci, una quota bassa per una multipla può essere Segna ospite a 1.32. Puntiamo su una statistica particolare, come i calci d’angolo, dove vediamo i brianzoli più pericolosi e spesso in cerca di questa soluzione.

Pronostici Monza 1 (1X2 Calci d’angolo) 1.78 Sisal, Monza Over 4,5 Calci d’angolo a 1.87 Sisal

Pronostico Special su Monza – Bologna

Dopo due partite senza reti, ci aspettiamo il gol del Bologna. Riccardo Orsolini e Jesper Karlsson hanno sempre il colpo in canna. Ci piacciono le quote “Marcatore più duo” su Sisal per entrambi: 3.20 per l’italiano e 3.40 per lo svedese. La giocata risulterà vincente in caso anche di gol del sostituto o se il giocatore colpirà un legno nell’incontro.

Risultato esatto

Risultato esatto puntiamo su i seguenti esiti: 1-1 / 2-1 / 1-2

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.