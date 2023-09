Il turno infrasettimanale si chiude con i giallorossi che saranno ospiti del Genoa a Marassi. Seconda trasferta consecutiva per José Mourinho alla ricerca di punti preziosi per rimanere nelle zone alte di classifica. Pronostico Genoa – Roma di Serie A, quote scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Genoa a due facce nell’ultima settimana. Alla squadra che ha ben figurato contro il Napoli, rimontata di due goal si è presentato il rovescio della medaglia nella trasferta a Lecce. Vero che hanno giocato 60 minuti in inferiorità numerica, ma nella prima mezzora i rossoblu sono apparsi poco brillanti. Quattro punti e quattro gol segnati fin qui.

I giallorossi si sono visti rimontare nel finale a Torino da un gol di Duvan Zapata. La Roma sembra in ascesa come dimostrano le vittorie contro Empoli e S. Tiraspol in Europa League e la prestazione in casa dei granata. Romelu Lukaku è in striscia aperta, ha segnato nelle ultime tre gare disputate.

Le probabili formazioni di Genoa – Roma

Genoa (4-4-2): Martinez; De Winter, Bani, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Strootman, Badelj, Frendrup; Retegui, Gudmunsson. All.: Gilardino

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Ndicka, Llorente; Kristensen, Paredes, Cristante, Aouar, Spinazzola; Dybala, Lukaku. All.: Mourinho

Squalificato Aarón Martín, verrà sostituito in fascia da Johan Vasquez. A centrocampo non dovrebbero esserci sorprese per Alberto Gilardino, con Ruslan Malinovskyi sempre in panchina pronto ad entrare a gara in corso.

Per José Mourinho sempre i soliti dubbi di formazione. Con Lorenzo Pellegrini ancora in fase di recupero e Renato Sanches di nuovo infortunato, dovrebbe trovare spazio a centrocampo Houssem Aouar. In attacco la coppia non si discute, Andrea Belotti e Stephan El Shaarawy pronti ad entrare.

Dove poter vedere la partita in TV

Genoa – Roma sarà trasmessa da DAZN giovedì 28 settembre 2023 dalle 20:45.

Quote offerte dai bookmaker per questa partita di Serie A

Le quote offerte dai bookmakers vedono favorita la Roma a 2.16 Bullibet e 2.10 Sisal. Il pareggio è quotato 3.30 Marathonbet, mentre la vittoria del Grifone 3.90 Unibet e 3.75 Sisal. Comparazione delle migliori quote 1X2 su questa partita.

Pronostico di Genoa-Roma

Vogliamo puntare sul trend positivo dei giallorossi e sulla loro prima vittoria in trasferta in campionato.

Pronostico Vittoria Roma 2.16 Bullibet e 2.10 Sisal

Pronostico Special per Genoa – Roma

Arriverà il quarto gol consecutivo di Romelu Lukaku? La quota per “Marcatore più duo” è 2.60 Sisal, non sembra affatto male.

Risultato esatto

Risultato esatto per Genoa – Roma puntiamo sui seguenti esiti: 0-2 / 0-1 / 1-2

