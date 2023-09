Pronostici Serie A 2023-24 6a giornata. Anche per il turno infrasettimanale del campionato di calcio italiano (in campo da martedì 26 a giovedì 28 settembre) è disponibile la nostra rubrica con probabili formazioni, ultime notizie, statistiche e consigli per le scommesse su tutte le partite in programma.

Pronostici Serie A 2023-24 6a giornata: l’anticipo di martedì

JUVENTUS-LECCE

PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Rugani; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Milik. All. Allegri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Alex Sandro, De Sciglio, Pogba

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Strefezza. All. D’Aversa

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Banda, Dermaku

STATISTICHE

-Il Lecce ha vinto solo una delle ultime 14 partite contro la Juventus nel massimo campionato (3N, 10P).

-La Juventus ha segnato in media 2.6 reti a gara nelle 17 sfide casalinghe contro il Lecce in Serie A, nelle quali ha ottenuto 12 vittorie, quattro pareggi e una sola sconfitta.

-La Juventus ha vinto tutte le ultime cinque partite disputate di martedì in Serie A, segnando ben 14 gol e subendone solo due.

-Per la prima volta nella sua storia, il Lecce ha iniziato un campionato di Serie A senza perdere nemmeno una partita delle prime cinque (3V, 2N).

-Il Lecce è rimasto imbattuto nelle ultime quattro trasferte di campionato (1V, 3N): solo due volte in Serie A i salentini hanno registrato una striscia più lunga senza sconfitte fuori casa in Serie A.

TIPS: JUVENTUS @1.53

Pronostici Serie A 2023-24 6a giornata: le partite di mercoledì

CAGLIARI-MILAN

PROBABILI FORMAZIONI

CAGLIARI (4-4-2): Radunovic; Zappa, Wieteska, Dossena, Obert; Nandez, Sulemana, Makoumbou, Augello; Petagna, Luvumbo. All. Ranieri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Lapadula, Rog, Di Pardo, Mancosu, Pereiro, Desogus

MILAN (4-3-3): Sportiello; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah; Chukwueze, Okafor, Leao. All. Pioli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bennacer, Caldara, Kalulu, Krunic

STATISTICHE

-Il Milan è la squadra contro cui il Cagliari ha perso più partite in Serie A: 45 su 80, completano il bilancio otto successi sardi e 27 pareggi.

-Il Cagliari ha vinto solo una delle ultime 37 sfide contro il Milan in Serie A (8N, 28P). Più nel dettaglio, i rossoneri hanno ottenuto sei successi nelle ultime sette gare contro i sardi nel massimo campionato, subendo un solo gol nel periodo.

-Il Milan ha vinto le ultime tre trasferte contro il Cagliari in Serie A senza subire gol.

-Il Cagliari ha vinto solo una delle ultime 10 gare casalinghe di Serie A (3N, 6P). In più, i sardi non hanno segnato nei primi due match all’Unipol Domus di questo campionato.

TIPS: MILAN @1.70

EMPOLI-SALERNITANA

PROBABILI FORMAZIONI

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, G. Pezzella; Ranocchia, Marin, Maleh; Baldanzi; Shpendi, Cambiaghi. All. Andreazzoli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Caprile, Caputo, Ismajli, Maldini

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Legowski, Martegani, Bradaric; Candreva, Kastanos; Jovane Cabral. All. Sousa

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Coulibaly, Ikwuemesi, Stewart

STATISTICHE

-L’Empoli è rimasto imbattuto in cinque delle sei sfide contro la Salernitana in Serie A (2V, 3N) – in questi sei match nel massimo campionato entrambe le formazioni hanno sempre trovato il gol (22 in totale, 3.7 di media a match).

-L’Empoli è prima squadra della storia che non è stata in grado né di conquistare punti né di segnare nelle prime 5 gare stagionali di un campionato di Serie A – i toscani in generale non trovano il gol nel massimo torneo da quello nel recupero contro il Verona il 28 maggio 2023 (540 minuti senza segnare).

-La Salernitana non ha ancora trovato il successo in questo campionato (3N, 2P).

-La Salernitana è la formazione che ha pareggiato più trasferte dall’inizio dell’anno 2023 in Serie A: sette su 13 (1V, 5P).

TIPS: GOL SI @1.80

VERONA-ATALANTA

PROBABILI FORMAZIONI

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Hongla, Folorunsho, Lazovic; Ngonge, Duda; Bonazzoli. All. Baroni

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Braaf, Doig, Henry

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners; Pasalic, Lookman. All. Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: El Bilal Tourè, Scamacca

STATISTICHE

-L’Atalanta ha vinto quattro delle ultime cinque sfide contro il Verona in Serie A (1P).

L’Atalanta ha ottenuto quattro successi in cinque trasferte contro il Verona in Serie A (1N) con Gian Piero Gasperini alla guida, vincendo tutte le tre più recenti.

-Il Verona non ha trovato il gol negli ultimi due match di Serie A. Dopo lo 0-0 dell’ultimo match al Bentegodi contro il Bologna, il Verona potrebbe pareggiare due gare casalinghe di fila in Serie A per la prima volta dal maggio 2021.

-L’Atalanta non ha pareggiato nessuna delle ultime 13 partite di campionato (8V, 5P), l’ultimo segno “X” della Dea in Serie A risale al 17 aprile scorso contro la Fiorentina (1-1).

-A partire dallo scorso febbraio nessuna squadra ha perso più gare fuori casa dell’Atalanta in Serie A (sette). La Dea ha infatti subito quattro sconfitte nelle cinque trasferte più recenti in campionato (1V), incluse le ultime due – con Gian Piero Gasperini alla guida solo una volta l’Atalanta ha perso tre match esterni di fila nel torneo (tra ottobre e novembre 2017).

-Nessuna squadra ha effettuato più tiri in porta dell’Atalanta in questa Serie A: 30, al pari dell’Inter – la Dea ha la terza miglior percentuale di tiri nello specchio del campionato (53%), dopo Fiorentina e Milan.

TIPS: ATALANTA @1.85

INTER-SASSUOLO

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Arnautovic, Cuadrado, Sensi

SASSUOLO (4-2-3-1): Cragno; Toljan, Erlic, Viti, Vina; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Alvarez, Consigli

STATISTICHE

-Il Sassuolo ha vinto otto delle 20 sfide contro l’Inter in Serie A (2N, 10P), solo contro il Verona (nove) i neroverdi hanno ottenuto più successi nel torneo.

-L’Inter ha comunque vinto cinque delle ultime sei partite contro il Sassuolo in campionato (1P)

-Grande equilbrio nelle 10 sfide al Meazza tra Inter e Sassuolo: il bilancio è di quattro successi per parte e due pareggi.

-Due delle tre peggiori sconfitte del Sassuolo in Serie A sono arrivate contro l’Inter: 0-7 sia il 22 settembre 2013 che il 14 settembre 201, l’altro 0-7 è arrivato contro la Juventus (il 4 febbraio 2018).

-L’Inter potrebbe vincere tutte le prime sei partite stagionali di Serie A per la terza volta nella sua storia.

-L’Inter non ha pareggiato alcuna delle ultime 26 partite casalinghe in campionato (21V, 5P), vincendo tutte le sei più recenti.

-Il Sassuolo ha perso sei delle ultime sette trasferte di campionato (1N). Più in generale, a partire dall’inizio dello scorso campionato i neroverdi sono la squadra ad aver subito più gol fuori casa in Serie A (44 in 21 match), con solo la Sampdoria (14) e il Verona (13) che hanno perso più trasferte dei neroverdi (12) nel torneo.

TIPS: INTER @1.33

LAZIO-TORINO

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Casale, Pellegrini; Kamada, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Tameze, Ricci, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Zapata. All. Juric

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Djidji, Vojvoda

STATISTICHE

-La Lazio non ha vinto alcuna delle ultime cinque sfide contro il Torino in Serie A (4N, 1P).

-La Lazio è rimasta a secco di gol in due delle ultime tre sfide casalinghe contro il Torino in Serie A.

-A partire da marzo 2023, nessuna squadra ha vinto più trasferte e ottenuto più clean sheet fuori casa rispetto al Torino in Serie A: sei successi e sei clean sheet, stesso bilancio della Lazio.

-Nessuna squadra ha subito più gol nei primi tempi rispetto alla Lazio (cinque) in questo campionato: cinque delle ultime sei reti incassate nella competizione dai biancocelesti sono infatti arrivate nelle prime frazioni di gara.

-Il Torino (nove) potrebbe diventare la 6a squadra contro cui Ciro Immobile realizza almeno 10 reti in Serie A.

TIPS: IMMOBILE MARCATORE @2.50

NAPOLI-UDINESE

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Østigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Gollini, Juan Jesus, Rrahmani

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Success, Lucca. All. Sottil

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Kabasele, Ebosse, Deulofeu, Ehizibue, Masina, Padelli, Brenner, Davis, Semedo

STATISTICHE

-Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime 14 gare contro l’Udinese in Serie A, vincendo 12 volte nel periodo e realizzando 2.6 gol in media a partita.

-Il Napoli ha vinto tutte le ultime nove sfide casalinghe contro l’Udinese in Serie A.

-Il Napoli ha perso la gara casalinga più recente contro la Lazio e non subisce almeno due sconfitte interne di fila in Serie A dal dicembre 2021.

-Nell’anno solare 2023, tra le squadre partecipanti al campionato di Serie A 2022/23 e 2023/24, nessuna ha vinto meno gare nella competizione rispetto all’Udinese (cinque, al pari della Salernitana), dall’altra parte solo l’Inter (18) ha ottenuto più successi del Napoli nel periodo (17).

-Victor Osimhen ha realizzato cinque gol contro l’Udinese in Serie A, solo contro il Sassuolo (sei) ha fatto meglio nel torneo. Il nigeriano ha trovato il gol in tutte le ultime quattro sfide contro l’Udinese in Serie A.

TIPS: NAPOLI @1.38

Pronostici Serie A 2023-24 6a giornata: i posticipi del giovedì

FROSINONE-FIORENTINA

PROBABILI FORMAZIONI

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea, Garritano; Soulé, Cheddira, Caso. All. Di Francesco

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Harroui, Gelli, Kalaj, Lirola

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Duncan, Arthur; Sottil, Bonaventura, Kouamé; Beltran. All. Italiano

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Castrovilli, Dodò, Mina, Pierozzi

STATISTICHE

-Il bilancio è in equilibrio nelle quattro sfide tra Frosinone e Fiorentina in Serie A, con un successo per parte e due pareggi.

-Le due partite disputate in Serie A sul campo del Frosinone tra ciociari e Fiorentina sono entrambe finite in parità e con doppio Under (0-0 e 1-1).

-La Fiorentina potrebbe raccogliere tre pareggi nelle prime tre gare esterne disputate contro un singolo avversario in serie A per la prima volta dal 1976.

-Dopo i successi contro Atalanta e Sassuolo, il Frosinone potrebbe vincere tre gare interne di fila per la seconda volta in Serie A.

-Tra tutte le competizioni dei cinque maggiori campionati europei in corso, nessuna squadra ha segnato più reti di testa rispetto alla Fiorentina (sette al pari dell’Union Berlino e del West Ham).

-Giacomo Bonaventura è l’unico centrocampista che ha preso parte ad almeno cinque gol in tutte le ultime cinque stagioni di Serie A: tre reti e due assist per lui in questo campionato.

TIPS: BONAVENTURA GOL O ASSIST @2.45

MONZA-BOLOGNA

PROBABILI FORMAZIONI

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Mota; Colombo. All. Palladino

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bettella, Caprari

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Ferguson, Freuler, Aebischer; Ndoye, Zirkzee, Karlsson. All. Motta

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Lucumi, Posch, Soumaoro

STATISTICHE

-Nelle due sfide disputate nello scorso campionato, Monza e Bologna hanno collezionato una vittoria esterna a testa.

-Nell’anno solare 2023, solo la Salernitana (13) ha pareggiato più partite rispetto a Bologna e Monza in Serie A (11 a testa).

-Dopo i clean sheets contro Verona e Napoli (0-0 in entrambi i casi), il Bologna potrebbe tenere la porta inviolata in tre partite di fila in Serie A per la prima volta da aprile 2019.

TIPS: PAREGGIO @3.30

GENOA-ROMA

PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (4-4-2): Martinez; De Winter, Bani, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Strootman, Badelj, Frendrup; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino

Squalificati: Martin

Indisponibili: Messias, Vogliacco

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Aouar, Zalewski; Dybala, Lukaku. All. Mourinho

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Abraham, Kumbulla, Renato Sanches, Smalling

STATISTICHE

-La Roma è imbattuta da 16 gare consecutive contro il Genoa in Serie A (12V, 4N) e in questo periodo è rimasta senza segnare solo in una partita, proprio la più recente (0-0 il 5 febbraio 2022).

-Il Genoa non ha segnato in nessuna delle ultime tre sfide contro la Roma in Serie A.

-La Roma ha vinto le ultime tre trasferte contro il Genoa in Serie A.

-Il Genoa è sia la squadra che conta meno tiri totali (32) sia quella col possesso palla medio più basso (34.8%) in questa Serie A.

TIPS: ROMA (-0.25 AH) @1.75

