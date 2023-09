La settima giornata di Serie A comincia allo stadio Via del Mare, dove i salentini, sabato 30 settembre, alle ore 15, ospitano i campioni in carica del Napoli. Lecce-Napoli di Serie A, pronostico gratuito, risultato esatto e quote scommesse.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

E’ arrivata la prima sconfitta per i salentini del Lecce, nel turno infrasettimanale di Serie A a Torino contro la Juventus. I giallorossi non hanno sfigurato, ma alla fine hanno dovuto cedere ad i bianconeri. Nonostante questo, la classifica è ottima con 11 punti in classifica.

Il Napoli ha risposto sul campo alle polemiche del pre partita contro l’Udinese. Prova convincente con goal di entrambi i protagonisti dello scudetto Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen. Stessi punti in classifica dei giallorossi e distanza di soli 4 punti dalla testa.

Le probabili formazioni di Lecce-Napoli

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Touba, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Strefezza. All.: D’Aversa

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Rudi Garcia

Roberto D’Aversa dovrebbe giocare con la formazione base, dopo aver fatto un po’ di turnover con la Juventus. Lameck Banda sempre indisponibile, in difesa dovrebbe tornare titolare Antonino Gallo a sinistra e Ahmed Touba insidia Federico Baschirotto per giocare al centro.

Rudi Garcia, dopo l’ottima prestazione contro l’Udinese, dovrebbe confermare buona parte dell’ossatura. Nel ballottaggio fisso a sinistra in difesa sarà il turno di Mathias Olivera. In attacco Giacomo Raspadori cerca spazio dal primo minuto, ma potrebbe partire dalla panchina.

Dove vederla

Lecce-Napoli, sabato 30 settembre, sarà trasmessa in diretta alle 15.00 su Dzan.

Quote offerte dai bookmaker per questa partita di Serie A

Le quote offerte dai bookmakers vedono favorito il Napoli offerto vincente a quota 1.81 su Unibet e a quota 1.80 su Goldbet. Il pareggio è quotato 3.74, mentre la vittoria dei giallorossi a quota 4.60.

Pronostico di Lecce – Napoli

Nonostante il Lecce abbia creato il suo fortino in casa, con 3 vittorie in altrettante partite giocate, ci aspettiamo un risultato positivo da parte del Napoli.

Pronostico vittoria Napoli a quota 1.81 oppure Over 1,5 a quota 1.45 su Sisal

Pronostico Special per Lecce – Napoli

Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen, potrebbero regalare di nuovo bonus fantacalcistici. Quindi l’opzione segna o fa assist si può valutare per entrambi.

Anche il “Marcatore Più Duo” dove vale il sostituto ed anche se il giocatore prende palo, visto che il georgiano contro l’Udinese ne ha presi due prima di segnare.

Risultato esatto

Risultato esatto per Lecce-Napoli puntiamo sui seguenti esiti: 0-2 / 1-2 / 0-3

