Dopo la sorprendente sconfitta in casa contro il Sassuolo, l’Inter prova a riprendere la corsa scudetto in Campania, in casa della Salernitana. Pronostico Salernitana-Inter di Serie A: probabili formazioni, quote e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La Salernitana viene dalla pesante sconfitta di Empoli. Pesante non nel risultato, ma nell’importanza dei punti in palio contro una diretta concorrente nella zona salvezza. Ancora a secco di vittorie, 3 punti in classifca frutto di tre pareggi su 6 gare fin qui disputate.

E’ arrivato il primo passo falso per l’Inter e nella modalità meno attesa. Il Sassuolo rimonta lo svantaggio mercoledì e con merito si è preso la vittoria a Milano.

Frenata così la striscia di 5 vittorie consecutive in campionato, che valgono sempre il primato in coabitazione con i cugini rossoneri. Un solo pareggio in stagione, in casa del Real Sociedad in Champions League.

Le probabili formazioni di Salernitana-Inter

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Gyomber, Fazio, Pirola; Mazzocchi, Bohinen, Maggiore, Bradaric; Jovane, Kastanos; Dia. All.: Paulo Sousa.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram. All.: S. Inzaghi.

In casa granata si è fermato Antonio Candreva e rischia di essere un’assenza fondamentale. Recuperato Boulaye Dia prenderà il centro dell’attacco con Jovane Cabral pronto ad agire sulla trequarti, dove si trova maggiormente a suo agio.

Simone Inzaghi potrebbe mischiare un po’ le carte in vista dell’impegno in Champions League. Possibile turno di riposo per Francesco Acerbi in difesa, Federico Di Marco e Henrikh Mkhitaryan. In attacco, con l’infortunio di Marko Arnautovic, tour de force per la coppia titolare.

Dove vederla in TV

Salernitana-Inter sarà trasmessa in diretta, sia su SKY che su DAZN, sabato 30 settembre dalle ore 20:45.

Quote offerte dai bookmaker per Salernitana-Inter

La vittoria della Salernitana è offerta dai bookmakers a quota 7.00 su Sisal e a quota 7.10 su Marathonbet. Il pareggio a quota 4.75, la vittoria dei nerazzurri a quota 1.44 su Bullibet e a quota 1.43 su Marathonbet.

Pronostico per questa partita di Serie A

Nonostante l’ultimo pareggio in Serie A dell’Inter è stato proprio a Salerno il 7 aprile scorso per 1-1, puntiamo sul pronto riscatto di Lautaro Martinez e soci.

Pronostici: Vittoria Inter a quota 1.44 e Vittoria Inter + Over 1,5 a quota 1.60 Sisal e su Goldbet

Pronostico Special su Salernitana – Inter

Il capitano è a secco da due partite in campionato. Puntiamo al ritorno al Goal di Lautaro Martinez “Marcatore Più Duo” a 1.80. Nicolò Barella Segna o fa assist a 2.55 fa gola, per il centrocampista sardo ancora nessun bonus fantacalcistico dopo 6 partite.

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.