Domenica 1° ottobre 2023, alle ore 20.45, è in programma allo Stadio Olimpico, il derby laziale, tra i padroni di casa della Roma, e la squadra ospite del Frosinone, valido per la settima giornata di campionato. Pronostico Roma-Frosinone di Serie A: quote, risultato esatto e probabili formazioni.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La Roma, arriva a questa partita casalinga contro il Frosinone, con soli 5 punti in classifica in Serie A dopo sei giornate giocate, frutto di una sola vittoria, ottenuta contro l’Empoli per 7 a 0, 2 pareggi e ben 4 sconfitte, con 13 reti segnate e ben 11 subite. I giallorossi sono reduci dalla pesante sconfitta subita a Genova per 4 1.

Il Frosinone arriva nella capitale ottavo in classifica con 9 punti, a pari merito con il Sassuolo. La squadra allenata dal tecnico Alessio Dionisi, è la formazione rivelazione di questo inizio campionato con il Lecce, ed è reduce dal buon pareggio interno ottenuto per 1 a 1 contro la Fiorentina.

Le probabili formazioni di Roma-Frosinone

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Celik, Mancini, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Monterisi, S. Romagnoli, Marchizza; Garritano, Barrenechea, Mazzitelli; Soulè, Cheddira, Baez.

Dove vederla in TV

Roma-Frosinone sarà trasmessa in diretta, su DAZN, sabato 30 settembre dalle ore 20:45.

Quote offerte dai bookmaker per Roma-Frosinone

La Roma parte ampiamenta favorita dalle quote offerte dalle case di scommessa per questa partita contro il Frosinone. Vittoria interna offerta a quota 1.44 su Goldbet e a quota 1.48 su Marathonbet, il pareggio giocato a quota 4.20, il colpo esterno pagato 8 volte la posta giocata.

Pronostico Roma-Frosinone di Serie A

La Roma deve per forza vincere per uscire dalle zone basse della classifica e per riprendere morale dopo la brutta sconfitta subita in trasferta contro il Genoa. Attenzione però che il Frosinone gioca bene e a perso solo nella gara di esordio in casa contro il Napoli.

Pronostico: azzardiamo quindi x2 a quota 2.60, o GOL Si offerto a quota 1.95 su Netbet e a quota 2 su Sisal

Risultato esatto

Risultato esatto di Roma-Frosinone, puntiamo sui seguenti esiti: 1-0 / 2-1/ 1-1

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.