Il launch match domenicale, in programma alle ore 12.30 è Bologna-Empoli. I rossoblu arrivano alla sfida dopo il pareggio con polemiche di Monza, i toscani sono reduci dalla prima vittoria in Serie A. Bologna-Empoli di Serie A, pronostico gratuito, quote scommesse e probabili formazioni.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Bologna è la squadra con più pareggi in Serie A, quattro su sei incontri disputati. E’ in striscia aperta con tre 0-0 consecutivi, 7 punti in classifica. Solo 3 gol fatti e 4 subiti.

L’Empoli, al contrario, non ha mai pareggiato ed ha interrotto la sua striscia di 5 sconfitte consecutive con la vittoria contro la Salernitana nel turno infrasettimanale, dove la squadra toscana ha segnato il suo primo ed unico gol in Serie A.

Le probabili formazioni di Bologna-Empoli

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Bonifazi, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Ndoye, Ferguson, Karlsson; Zirkzee All.: Thiago Motta

Empoli (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Fazzini, Marin, Maleh; Baldanzi; Cancellieri, Shpendi All.: Andreazzoli

Nei felsinei ballottaggio in difesa tra Kevin Bonifazi e Riccardo Calafiori, visto le assenze dei centrali di ruolo. In attacco Riccardo Orsolini potrebbe partire dalla panchina, dopo essere stato titolare a Monza.

Nell’Empoli novità sulle fasce difensive rispetto la gara contro la Salernitana, visto gli infortuni di Bartosz Bereszyinski e Giuseppe Pezzella. A centrocampo cerca una maglia da titolare Razvan Marin. In attacco ballottaggio a quattro, potrebbero partire dall’inizio i titolari dell’unica vittoria fin qui.

Dove vederla in TV

Roma-Frosinone sarà trasmessa in diretta, su DAZN, sabato 30 settembre dalle ore 20:45.

Quote offerte dai bookmaker per Bologna-Empoli

La vittoria del Bologna è offerta dai bookmakers a quota 1.65 su Sisal e a quota 1.66 su Marathonbet. Il pareggio giocato a quota 4.10, la vittoria esterna degli azzurri a quota 5.23.

Pronostico per questa partita di Serie A

Nonostante si affrontino due squadre poco prolifiche il classico Over 2,5 è quotato basso. Per una multipla ci piace la quota Under 3,5 a 1.37 su Sisal e Goldbet. Ad alta quota un chippino sulla doppia chance esterna. L’Empoli in mano ad Aurelio Andreazzoli sembra molto più quadrato ed ha fatto due partite molto ordinate tatticamente sia contro l’Inter che la Salernitana.

Pronostici X2 a quota 2.28, Under 3.5 a quota 1.37 su Sisal e su Netbet

Pronostico Special su Bologna-Empoli

Sui singoli giocatori non riusciamo a sbilanciarci in modo particolare. Ci piace la quota dell’Over 4.5 Cartellini a quota 1.80. Le premesse sono quelle di una partita molto bloccata, dove potrebbero esserci almeno cinque cartellini.

Risultato esatto

Per il risultato esatto di Bologna-Empoli, puntiamo su i seguenti esiti: 0-0 / 0-1 / 1-1

