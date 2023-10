Pronostico Sassuolo-Monza 2 ottobre 2023. Arriva a casa dei neroverdi il Monza che ha appena aquistato “El Papu” Gomez. Sfida tra squadre che cercheranno un posto al sole nella classifica del massimo campionato in questa stagione. Pronostico Sassuolo – Monza di Serie A, risultato esatto e le quote scommesse.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Sassuolo arriva a questa partita con la nomina di “Ammazza grandi” visto che le ultime due vittorie sono state contro la Juventus e l’Inter. Nove punti in classifica frutto di 3 vittorie in 6 partite. Nessun pareggio finora per i neroverdi, l’ultimo risale in Serie A il 26 maggio per 2-2 in casa della Sampdoria.

Il Monza è in striscia aperta di 3 pareggi consecutivi. Sono 6 i punti in classifica e le problematiche principali dei brianzoli al momento sembrano nel reparto offensivo, dove solo Andrea Colpani è autore di 3 dei 4 goal della sua squadra.

Pronostico Sassuolo-Monza 2 ottobre 2023: Le probabili formazioni

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina; Boloca, Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All.: Dionisi

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina, Gagliardini, Ciurria; Mota, Colpani; Colombo. All.: Palladino

Alessio Dionisi dovrebbe confermare quasi in blocco la formazione che ha espugnato l’Inter a San Siro. L’unico cambio è Mattia Viti infortunato, che lascerà la maglia da titolare a Ruan Tressoldi.

Raffaele Palladino non può contare su Alejandro Gomez, che da svincolato deve prima entrare in condizione fisica. In difesa Danilo D’Ambrosio scalpita, ma dovrebbe partire dalla panchina. Può giocare a sinistra Patrick Ciurra a sinistra e Samuele Birindelli a destra.

Pronostico Sassuolo-Monza 2 ottobre 2023: Dove vederla in TV

Sassuolo – Monza sarà trasmessa in diretta su DAZN, lunedì 2 ottobre dalle ore 18:30.

Quote offerte dai bookmaker per Sassuolo – Monza

La vittoria del Sassuolo è offerta dai bookmakers a 2.25 Sisal e 2.23 Netbet. Il pareggio a 3.78 Marathonbet e la vittoria del Monza a 3.00 Unibet e 2.98 Netbet.

Pronostico Sassuolo-Monza 2 ottobre 2023: le nostre scommesse

Non sarebbe la prima volta che il Sassuolo, nella sua storia in Serie A, dopo exploit avesse una battuta d’arresto. Ci piace la doppia chance esterna e ci aspettiamo una partita con almeno due goal.

Pronostici X2 a 1.70 Unibet, X2+Over 1,5 1.93 Netbet 1.77 Sisal

Pronostico Special su Sassuolo – Monza

Dany Mota segna o fa assist a 2.80 su Sisal. Gli hanno annullato un gol per centimetri contro il Bologna, ma sembra un giocatore in crescendo e con l’arrivo de “El Papu” Gomez vorrà dimostrare di meritare una maglia da titolare.

Risultato esatto

Risultato esatto per Sassuolo – Monza puntiamo su i seguenti esiti: 1-1 / 1-2 / 2-2

