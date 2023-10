Pronostico Torino-Verona 2 ottobre 2023. Il Torino ospita il Verona in questo lunedì sera alla ricerca dei 3 punti per rilanciare le ambizioni granata in questa stagione. Pronostico Torino – Verona di Serie A, risultato esatto e le quote scommesse.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

I granata arrivano dalla doppia sfida con le squadre romane dove hanno raccolto un solo punto, nel pareggio in casa contro la Roma. Sono 8 punti in classifica con 6 gol fatti e 7 subiti. In casa sono imbattuti con 5 punti in tre partite. Il miglior marcatore del Torino è Nemanja Radonjic autore di 3 dei 6 goal della squadra di Ivan Juric.

Il Verona ha solo un punto in meno degli avversari di giornata e viene da una striscia consecutiva di due sconfitte consecutive per 1 a 0 contro Milan ed Atalanta. Polveri bagnate per gli scaligeri che non hanno fatto nessun goal nelle ultime tre partite. Cyril Ngonge è il miglior marcatore di squadra con 2 marcature su 4 totali.

Pronostico Torino-Verona 2 ottobre 2023: Le probabili formazioni

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Sazonov, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Seck, Vlasic; Sanabria. All.: Juric

Verona (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Hongla, Folorunsho, Lazovic; Ngonge, Duda; Bonazzoli. All.: Baroni

Ivan Juric dovrà fare a meno del capitano Alessandro Buongiorno. Potrebbe esordire dal primo minuto al suo posto il georgiano Saba Sazonov. Ballottaggio aperto in attacco tra Tony Sanabria e Duvan Zapata per la maglia da titolare.

Il Verona dovrebbe partire con i soliti nomi dall’inizio. Dubbio Filippo Terracciano che cerca una maglia su una delle due fasce. Cyril Ngonge dovrebbe continuare ad agire da sotto punta dietro Federico Bonazzoli

Pronostico Torino-Verona 2 ottobre 2023: Dove vederla in TV

Torino – Verona sarà trasmessa in diretta, su DAZN, domenica 2 ottobre dalle ore 18:30.

Quote offerte dai bookmaker per Torino – Verona

La vittoria del Torino è offerta dai bookmakers a 1.82 Marathonbet e 1.84 Unibet. Il pareggio a 3.44 Marathonbet e la vittoria del Genoa a 4.69 Netbet e 4.75 Sisal.

Pronostico Torino-Verona 2 ottobre 2023: le nostre scommesse

Si sbloccherà l’Hellas Verona in attacco? Crediamo di sì e puntiamo su entrambe le squadre che faranno almeno un goal.

Pronostico Goal a 2.00 Sisal e 2.11 Netbet

Pronostico Special su Torino – Verona

Nikola Vlasic è il giocatore più importante qualitativamente per i granata. Dopo 5 partite disputate nessun bonus fantacalcistico. Puntiamo su segna o fa assist a quota 3, ci sembra veramente una bella occasione.

Risultato esatto

Risultato esatto puntiamo su i seguenti esiti: 2-1 / 3-1 / 2-2

Sono un grande appassionato di calcio, basket e volley. Oltre alle scommesse sportive, sono un amante dei giochi da casinò e di traning sportivo.