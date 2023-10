Pronostico Fiorentina-Cagliari 2 ottobre 2023. La settima giornata di Serie A si chiude all’Artemio Franchi di Firenze dove i viola ospitano il Cagliari dell’ex Claudio Ranieri. La squadra di Vincenzo Italiano, con una vittoria, si porterebbe a 4 punti dalla vetta. Pronostico Fiorentina – Cagliari di Serie A, risultato esatto e le quote scommesse.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Con il pareggio con il Frosinone, nell’infrasettimanale, la Fiorentina ha chiuso la striscia di due vittorie consecutive. Sono 11 i punti in classifica con 12 goal fatti, con la caratteristica che nessuno di questi finora è arrivato da una punta centrale. In casa una vittoria ed un pareggio, con 4 goal subiti (2 a partita).

I numeri del Cagliari sono completamente diversi. Solo due punti in classifica e due goal fatti finora. La squadra di Claudio Ranieri deve provare a fare un cambio di passo per non rischiare di rimanere il fanalino di coda di questo inizio stagione.

Pronostico Fiorentina-Cagliari 2 ottobre 2023: Le probabili formazioni

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola. All.: Italiano

Cagliari (3-5-2): Radunovic; Hatzidiakos, Dossena, Wieteska; Zappa, Nandez, Makoumbou, Sulemana, Azzi; Oristanio, Petagna. All.: Ranieri

Out Cristiano Biraghi ed il lungo degente Dodo, in difesa sulle fasce spazio ad i giovani Michael Kayode a destra e Fabiano Parisi a sinistra. A centrocampo chiede spazio Rolandro Mandragora. In attacco solito ballottaggio tra M’bala Nzola e Lucas Beltran.

Claudio Ranieri potrebbe varare una difesa a tre per questa trasferta. A centrocampo sulle fasce il ballottaggio è a sinistra tra Paulo Azzi e Tommaso Augello. Cerca una maglia da titolare al centro Matteo Prati. In attacco Zito Luvumbo, l’unico marcatore della squadra sarda, potrebbe partire in panchina per un affaticamento.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 a settimana per 5 settimane sulle scommesse perse. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 3.8 Visita il sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione

Pronostico Fiorentina-Cagliari 2 ottobre 2023: Dove vederla in TV

Fiorentina – Cagliari sarà trasmessa in diretta, su DAZN, domenica 2 ottobre dalle ore 18:30.

Quote offerte dai bookmaker per Fiorentina – Cagliari

La vittoria della Fiorentina è offerta dai bookmakers a 1.48 Sisal e Netbet. Il pareggio a 4.45 Marathonbet e la vittoria del Cagliari a 7.10 Marathonbet e 7.00 Sisal.

Pronostico Fiorentina-Cagliari 2 ottobre 2023: le nostre scommesse

La quota dei viola non regala nulla. Una vittoria porterebbe la squadra di Firenze ad una piccola consacrazione temporanea nelle zone alte. Probabilmente ci riuscirà, ma non ci convince. Il goal del Cagliari è quotato ad 1.65 e per quanto fatto contro il Milan e le prestazioni degli avversari finora ci fanno pensare ci possa stare.

Pronostico Goal Cagliari a 1.65 Sisal e 1.71 Netbet

Pronostico Special su Fiorentina – Cagliari

Josip Brekalo segna o fa assist ci sembra una buona giocata a 2.50 su Sisal, prima o poi dovrebbe arrivare ed oggi sembra una buona occasione. Nel Cagliari Andrea Petagna segna lui un suo sostituto o prende palo o traversa a 4.15 ci sembra una quota da chippino.

Risultato esatto

Risultato esatto puntiamo su i seguenti esiti: 2-1 / 1-1 / 0-1

Sono un grande appassionato di calcio, basket e volley. Oltre alle scommesse sportive, sono un amante dei giochi da casinò e di traning sportivo.