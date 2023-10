Quote e risultati Serie A 7a giornata. Da un paio di giornate non facevamo il punto della situazione sul campionato di calcio italiano, visto che si è giocato anche un turno infrasettimanale. I bookmakers puntano su un testa a testa tutto milanese per lo scudetto mentre Lautaro Martinez irrompe per il capocannoniere.

Quote e risultati Serie A 7a giornata: scudetto alla milanese?

L’Inter vince col proprio capitano, da subentrato, che segna quattro gol a Salerno e mantiene in vetta i nerazzurri, visti come favoriti per la conquista dello scudetto @2 su Snai, quota che sale @2,10 su Unibet, con il Milan, primo a pari merito con i cugini e forte del successo a San Siro contro la Lazio, primo inseguitore @3,50 mentre frena la Juventus dopo il pari di Bergamo. Il ritorno al titolo dei bianconeri sale @6 volte la posta, seguito dal Napoli, reduce dalla seconda vittoria consecutiva, @6,50.

Quote e risultati Serie A 7a giornata: capocannoniere, si rilancia Lautaro

Proprio Lautaro Martinez, con il poker dell’Arechi fa un salto deciso per il titolo di capocannoniere: si gioca @1,75 il titolo di re dei bomber per il sudamericano dell’Inter, seguito da Victor Osimhen, di nuovo a segno a Lecce, il cui bis è proposto @4,50. Più lontano, dopo lo stop forzato contro l’Atalanta, Dusan Vlahovic, offerto a quota @12, con Romelu Lukaku (a segno per la terza volta nelle ultime quattro giornate) da non escludere @15 volte la posta.

Quote e risultati Serie A 7a giornata: Retrocessione, chi rischia di più?

Cagliari ed Empoli hanno palesato una fragilità difensiva abbinata ad una notevole sterilità offensiva, e vengono viste dai bookie come le due squadre maggiormente a rischio retrocessione: un’eventualità che i betting analyst valutano @1,45 per i sardi, e @1,55 per i toscani. A pari punti con la squadra di Aurelio Andreazzoli c’è anche la Salernitana, che però sembra avere qualche chance in più di permanenza nel massimo campionato: la retrocessione dei campani si gioca @1,80.

Non troppo lontano in quota il Frosinone, che si attesta @2,50: un risultato che può sicuramente sorprendere, visto l’ottimo inizio della squadra di Eusebio Di Francesco, che vede all’attivo già 9 punti; un avvio sprint che, però, non sembra convincere del tutto gli esperti. Attualmente è in difficoltà l’Udinese, con appena un punto in più di Salernitana ed Empoli, ma i friulani appaiono maggiormente attrezzati per allontanare il rischio retrocessione, che in questo momento si gioca @3,25 volte la posta; si sale poi @4 per il Verona, @4,25 per il Lecce e @4,50 per il Genoa.

Statistiche e Betting Trend

In questa stagione finora abbiamo visto il 44.2% delle vittorie per le squadre di casa che hanno difeso il fattore campo e solo un 28.5% di vittorie in trasferta, un dato quasi uguale a quello dei pareggi (27.1%). Il risultato esatto più gettonato è il 2-0 uscito nel 11.43% dei casi, alla pari con il classico pareggio a reti inviolate, 0-0.

Ultimamente abbiamo visto più Under e Gol NO che stanno riportando in parità la situazione del campionato di Serie A che era iniziato con tanti Over 2.5, che rimane comunque la selezione migliore nel 54.3% dei casi, a differenza del Gol SI che è uscito nel 42.8% delle partite rispetto al Gol NO al 57.2%.

Sui corner va segnalato un Milan che ha sempre segnato Under sulla linea 9.5 calci d’angolo in questa stagione, ed è avanti 5-0-2 anche negli 1X2 sempre parlando di corner (solo il Napoli fa meglio con 5-1-1). Le migliori squadre da Over, tutte O/U 6-1, sono tre: Frosinone, Sassuolo e Monza, con queste ultime due che si sono sfidate lunedì e nel VIP TELEGRAM siamo andati in cassa segnalando un statisticamente limpido e facile Over. A livello 1X2 sui corner lo stesso Frosinone è tra le peggiori con 1-0-6, assieme al Genoa, ma il Cagliari fa ancora peggio, i sardi non hanno mai chiuso con più corner calciati rispetto agli avversari (0-1-6).

Prossimo turno: c’è il derby della Mole, Lazio-Atalanta e Napoli-Fiorentina

Come sempre andiamo a sbirciare le prime quote della prossima giornata, l’8° di Serie A, e andiamo a vedere anche le % di puntate. La giornata inizia col doppio anticipo del venerdì ma le partite più importanti sono al sabato. Nel pomeriggio Inter-Bologna con i nerazzurri massimi favoriti di giornata in quota @1.40, e appoggiati dal 67% delle prime scommesse, contro il 13% del Bologna. Poco dopo il derby della Mole, Juventus-Torino. Le quote favoriscono i bianconeri sotto @1.80 e appoggiati dal 57% delle scommesse mentre i granata si prendono @4.70 (20% punta sul Toro). In serata Genoa-Milan con i rossoneri favoriti @1.94 per questa trasferta in cui al momento il 49% degli scommettitori di PW365 crede nella vittoria della squadra di Pioli.

Le ultime 5 partite si giocano tutte domenica. Si inizia col lunch match Monza-Salernitana (brianzoli favoriti @1.74 e che si sono rilanciati dopo la vittoria a Sassuolo). Interessante Lazio-Atalanta, partita in grande equilibrio tanto che entrambe si giocano vincenti @2.64 (letteralmente spaccati in due anche gli scommettitori che vanno al 36% sulla Lazio e al 36% sulla Dea, con un 28% che punta sul pari). Cagliari-Roma è una partita da non sbagliare per entrambe, con Ranieri in bilico per i Sardi proposti @4.43 per la vittoria interna, ma anche Mourinho non se la passa bene con i giallorossi comunque favoriti @1.85 e appoggiati dal 51% degli scommettitori (21% sul Cagliari). Infine in serata il big match Napoli-Fiorentina. Al Maradona i partenopei sono favoriti in quota @1.63 e raccolgono il 58% delle preferenze mentre solo il 19% degli scommettitori al momento crede nel colpaccio in esterna dei viola.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.