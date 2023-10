Pronostici Serie B 9a giornata 2023-24. Nel fine settimana torna il campionato di calcio cadetto col big match Venezia-Parma, ma la nostra free pick si concentra su Sudtirol-Catanzaro.

Pronostici Serie B 9a giornata 2023-24: il Parma spicca nelle quote

Dopo otto giornate è già tempo di verdetti in Serie B. La squadra più in forma è il Parma, ancora imbattuto e miglior attacco della competizione. Gli emiliani guidano la classifica e sono in cima anche alla lavagna dei bookmaker in ottica promozione. Il ritorno dei ducali in Serie A dopo due anni si gioca tra 2 e 3 volte la posta.

Prima rivale in quota è il Palermo, a -4 in classifica ma con una partita in meno. I rosanero mancano dalla massima serie dal 2017 e vedono il ritorno nel campionato di A sei gioca intorno a 5 volte la scommessa. Terza forza del campionato e terza pretendente alla promozione è il Venezia, a 15 punti dopo otto giornate e offerta in quota tra 6 e 9. Stessi punti in classifica per il Catanzaro, sorpresa della stagione, che però non sembra convincere i bookmaker e si gioca in Serie A il prossimo anno a 26.

Prima dei calabresi, nella lavagna dei betting analyst, ci sono la Cremonese a 11, il Como a 15, il Pisa e lo Spezia a 19, il Modena a 21. I 3 punti in otto giornate della Sampdoria non sembrano spegnere del tutto le speranze di un immediato ritorno in Serie A per gli uomini di Pirlo, che paga 26 volte la posta.

Pronostici Serie B 9a giornata 2023-24: programma completo e quote

I riflettori saranno puntati sul big match Venezia-Parma. I ducali come abbiamo detto sono al comando con 20 punti, da imbatuti, unici in Serie B a non aver ancora perso assieme al Brescia (che però ha giocato 3 partite in meno), col miglior attacco (16 gol segnati) una difesa che ha concesso solo 4 gol in 8 partite. Il Venezia ha risposto alla sconfitta interna col Palermo andando a vincere 3-1 a Modena ed è al 3° posto con 15 punti. Il Venezia non ha mai battuto il Parma negli ultimi 6 precedenti.

9a GIORNATA SERIE B

6 Ottobre

Brescia-Feralpisalo

7 Ottobre

Cosenza-Lecco

Modena-Palermo

Reggiana-Bari

Sudtirol-Catanzaro

Ascoli-Sampdoria

Cittadella-Ternana

Venezia-Parma

8 Ottobre

Como-Cremonese

Spezia-Pisa

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il big match di questo turno.

Pronostici Serie B 9a giornata 2023-24: FREE PICK Sudtirol-Catanzaro

Arriviamo da due errori nelle free pick di Serie B ed è ora di tornare a metterci in pista come le 4 casse consecutive ad inizio stagione.

RECAP FREE PICK SERIE B 2023-24

Parma-Cittadella: 1 @1.87✅

Modena-Pisa: UNDER 2.5 @1.65✅

Catanzaro-Parma: 2 +0.25 (AH) @1.93✅

Palermo-Cosenza: GOL NO @1.87✅

Venezia-Palermo: UNDER 2.5 @1.75❌

Modena-Venezia UNDER 2.5 @1.85❌

Per ripartire abbiamo scelto Sudtirol-Catanzaro in campo sabato pomeriggio allo Stadio Marco Druso di Bolzano. Parliamo di due squadre propositive nelle cui partite i gol di solito non mancano, soprattutto con i calabresi che hanno segnato 14 gol (2° miglior attacco) ma che ha anche la seconda peggior difesa del campionato con tredici reti concesse. Il Catanzaro sta comunque sorprendendo al 4° posto dopo il 2-1 sul campo della Samp mentre il Sudtirol non riesce più a vincere e dopo 3 pareggi è arrivato il primo ko stagionale, l’1-2 a Palermo. 4 delle ultime 5 partite si sono chiuse con Gol/Gol sia per Sudtirol che per Catanzaro, giochiamo un altro GOL SI @1.95 che ci da anche una buona quota quasi alla pari.

