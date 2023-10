Quote Antepost Serie B 11 ottobre 2023. Dopo le prime 9 giornate del campionato di calcio cadetto sono Parma e Palermo a correre per la promozione in Serie A secondo i bookmakers che invece danno già spacciata la Sampdoria che continua a deludere, altro che promozione, di questo passo occhio alla retrocessione.

Quote Antepost Serie B 11 ottobre 2023: Parma e Palermo favorite per la promozione

Nonostante la prima sconfitta stagionale subita in casa del Venezia, il Parma mantiene saldo il primo posto in classifica e resta in testa alle preferenze degli esperti di Goldbet per la promozione in Serie A, offerta @1,20, con il Palermo secondo in classifica e primo inseguitore @1,50. Chiude il podio delle papabili promosse il Venezia, reduce proprio dai tre gol rifilati alla capolista e proposta @1,80.

Più lontana in quota la sorpresa di questo avvio di campionato, il Catanzaro, dato @3,25 mentre la Sampdoria, attualmente penultima della classe si gioca addirittura @10 volte la posta.

Risultati ultimo turno e classifica Serie B

Serie B, risultati e marcatori della 9° giornata

Brescia-FeralpiSalò 1-1

Sudtirol-Catanzaro 0-1

Cosenza-Lecco 3-0

Reggiana-Bari 1-1

Modena-Palermo 0-2

Ascoli-Sampdoria 1-1

Cittadella-Ternana 2-2

Venezia-Parma 3-2

Como-Cremonese 1-3

Spezia-Pisa 0-0

Serie B, classifica dopo 9 giornate

1. Parma 20

2. Palermo 19 **

3. Venezia 18

4. Catanzaro 18

5. Cosenza 14

6. Como 14 **

7. Cremonese 13

8. Cittadella 13

9. Modena 12 **

10. Brescia 10*

11. Sudtirol 10 **

12. Bari 9

13. Pisa 9 **

14. Ascoli 9

15. Reggiana 8

16. Spezia 6**

17. Ternana 6

18. Feralpisalò 5

19. Sampdoria 4 (-2 deciso dalla Federazione)

20. Lecco 1*

*tre partite in meno

**una partita in meno

Quote Antepost Serie B 11 ottobre 2023: Samp nei guai

Altro che ritorno immediato in Serie A per i blucerchiati. Come abbiamo visto la promozione della Sampdoria per il ritorno nella massima serie si gioca @10 volte la posta. Più facile l’ipotesi retrocessione in Serie C secondo i bookmakers che propongono questa opzione @3.50.

Ci sono però diverse altre squadre maggiormente candidate alla retrocessione, su tutte Lecco @1.15 e Feralpisalo @1.25 che secondo SNAI torneranno subito in Serie C da cui sono state promosse lo scorso anno. Rischiano anche Reggiana, Ternana ed Ascoli tutte @2.50, e poi arrivano i già citati blucerchiati.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.